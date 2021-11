BNR va lansa în circuitul numismatic o replică pe suport de polimer după prima bancnotă de 20 de lei emisă de instituţie în anul 1881

Banca Naţională a României (BNR) va lansa în circuitul numismatic, începând din 1 decembrie, o replică pe suport de polimer după prima bancnotă de 20 de lei emisă de instituţie în anul 1881.

Potrivit unui comunicat de presă al BNR, transmis luni AGERPRES, bancnota va avea următoarele caracteristici: dimensiune de 168 x 96 mm (cu o toleranţă de +/-1 mm), culoare predominantă albastru cobalt, imprimată în tehnică plană, pe suport de polimer.

Pe aversul replicii se regăsesc următoarele elemente grafice reprezentative: două ferestre transparente, într-una figurând valoarea nominală a replicii "20" în stânga şi în cealaltă figurează portretul împăratului Traian, laureat, orientat spre stânga. Sub cele două ferestre transparente sunt două altare cu baza înaltă, iar pe corpul altarelor se regăseşte un cartuş rectangular cu inscripţia "Romania". De asemenea, în centru se află un cartuş curbat cu inscripţia "Banca Naţionale a României", sub care sunt înscrise: numărul de serie, data emisiunii "19 Ianuariu 1881", valoarea nominală "Doue Dieci Lei" şi semnăturile guvernatorului, directorului şi casierului central.Tot pe avers sunt imprimate: un cartuş în care este înscrisă valoarea nominală "20", de care se sprijină, în stânga, un tânăr reprezentând personificarea industriei, iar, în dreapta, un alt tânăr reprezentând personificarea comerţului, numărul de control şi anul lansării în circuitul numismatic "2021", tipărite cu cerneală de culoare neagră şi caractere de aceeaşi înălţime. Pe reversul replicii compoziţia grafică include elemente decorative. În centru, se regăseşte un medalion cu portretul împăratului Traian, laureat; circular, este înscris textul penalităţilor şi, în partea inferioară, valoarea nominală a bancnotei "Doue Dieci Lei".Deasupra medalionului este valoarea nominală a bancnotei "Doue Dieci Lei", iar dedesubt un cartuş rectangular cu inscripţia "Romania". În dreapta şi în stânga medalionului central sunt două medalioane cu rama decorată, ce conţin ferestrele transparente. Sub fiecare dintre medalioanele laterale se află câte un cartuş în care este înscrisă valoarea nominală "20".BNR menţionează că, în scopul protejării împotriva falsificării, replica pe suport de polimer după prima bancnotă de 20 lei emisă de Banca Naţională a României în anul 1881, include următoarele elemente de siguranţă: două ferestre transparente complexe (în stânga aversului o fereastră în care figurează valoarea nominală a replicii "20", iar în dreapta aversului o fereastră în care figurează efigia împăratului Traian, laureat, orientat spre stânga); valoarea nominală a replicii "20" din fereastra transparentă din stânga aversului şi portretul împăratului din fereastra transparentă din dreapta aversului realizate în tehnică multiton cu luminiscenţă în două culori, sepia şi verde, vizibile numai în lumină UV; anii "1881 - 2021" imprimaţi în centru, pe avers, cu luminiscenţă albă, vizibilă numai în lumină UV; sigla BNR de sub ferestrele transparente, pe avers, imprimată cu luminiscenţă roşie, vizibilă numai în lumină UV; numărul de serie format din 8 cifre, imprimate central, pe avers, sub denumirea băncii centrale, cu cerneală de culoare neagră, cu luminiscenţă verde, vizibilă numai în lumină UV; numărul de control format din 4 cifre, imprimate cu cerneală de culoare neagră, poziţionat în colţurile din stânga sus şi dreapta jos, identice ca secvenţă, cu luminiscenţă verde, vizibilă numai în lumină UV.Tirajul pentru această emisiune numismatică este de 30.000 de bucăţi, iar preţul de vânzare al replicii pe suport de polimer este de 100 de lei (fără TVA), inclusiv pliantul de prezentare.Replica pe suport de polimer după prima bancnotă de 20 lei emisă de Banca Naţională a României în anul 1881 va fi inclusă într-un pliant de prezentare redactat în limbile română, engleză şi franceză.Lansarea în circuitul numismatic a replicii pe suport de polimer după prima bancnotă de 20 lei emisă de Banca Naţională a României în anul 1881 se realizează prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, Constanţa, Dolj, Iaşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României.