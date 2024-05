Boala care i-a furat unui băiețel de 6 anișori zâmbetul și libertatea de a se juca

Într-o lume în care medicina modernă, tehnologia și progresul par să fi învins multe boli, viața unui copil de numai 6 anișori este pusă în pericol. Uneori, realitatea este mult mai crudă decât ne-am aștepta, iar bătăliile în care suntem aruncați ne schimbă cursul vieții într-o clipă.

Este și cazul familiei Pantazi. Victoriana și Florin au aflat cu stupoare că băiețelul lor suferă de tuberculoză vertebrală.

,,Totul a început cu dureri inexplicabile de spate. În doar câteva zile copilul meu a slăbit 3 kilograme și nu se mai putea ridica din pat. Avea un mers greoi, ca de bătrânel, deși are numai 6 anișori. Am mers la medic. Am făcut o serie de ședințe de kinetoterapie, fără rezultat.

Între timp am continuat investigații. În urma unui examen Computer Tomograf am aflat cu stupoare că Antonio are tuberculoză vertebrală. Boala trebuia să se manifeste inițial la nivelul plămânilor, dar nu a avut niciun simptom. În cazul lui, virusul s-a manifestat foarte repede la nivelul coloanei vertebrale. Boala aceasta i-a măcinat deja trei vertebre, iar a patra este afectată parțial.”, -a povestit vădit îngrijorată, Victoriana.

Pentru Antonio și familia sa, diagnosticul primit a fost un șoc

Boala nu i-a furat băiețelului de numai 6 anișori nu doar libertatea de a se juca, ci și zâmbetul care odată îi lumina chipul.

,,Înainte era un copil vioi. Adora să sară în trambulină, să se dea pe cele mai mari tobogane, fără frică. Acum nu poate sta singur în picioare. Să îl văd slăbit și încovoiat, mă face să mă simt neputincioasă. Este devastator să-ți vezi copilul suferind și să știi că nu ai resursele necesare să-l ajuți. L-am retras și de la grădiniță. Copiii vor să se joace, se mai împing, se mai lovesc, iar pentru el este un risc prea mare.”, a explicat cu lacrimi în ochi mama băiețelului.

Situația familiei Pantazi este una pe care nicio familie nu ar trebui să o întâmpine singură. Victoriana este în concediu de creștere a copilului - Antonio mai are o surioară mai mică. Cu venitul tatălui, familia nu reușește să acopere costurile tratamentului medical necesar. Vorbim de 31.900 de euro.

,,Pe lângă tratamentul medicamentos împotriva tuberculozei Antonio are nevoie și de o intervenție chirurgicală pentru reconstrucția vertebrelor. Fără această operație există riscul să rămână paralizat pe viață. Abcesul provocat de această boală a ajuns deja la măduvă și de aici urgența.”, a mărturisit Victoriana.

Pentru donații din partea companiilor accesați: https://salveazaoinima.ro/antonio-pantazi/

Denumire entitate: Asociația „SALVEAZĂ O INIMĂ”

CIF: 31015982

Cont RON: RO05BTRL00701205W82870XX

Cont EUR: RO28BTRLEURCRT00W8287001

Cont USD: RO68BTRLUSDCRT00W8287001

Cod SWIFT: BTRLRO22

Cod BIC: BTRL

Banca: Banca Transilvania Botoșani

Vă rugăm să specificați în transferul bancar, la detaliile plății, numele ANTONIO PANTAZI