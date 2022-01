Bob Dylan și-a vândut întregul catalog muzical înregistrat către Sony

Legendarul cântăreţ american Bob Dylan a vândut grupului Sony drepturile de autor aferente catalogului său muzical înregistrat, au anunţat luni reprezentanţii acestui gigant din industria muzicală, marcând astfel cel mai recent episod dintr-o serie de achiziţii de repertorii, devenite active extrem de preţioase într-o perioadă dominată de platformele de streaming, informează AFP.

Acordul, care datează din iulie 2021 dar care a fost anunţat abia luni, vizează aproape 60 de ani de activitate muzicală a cântăreţului Bob Dylan, laureatul premiului Nobel pentru literatură pe anul 2016, de la primul său album de studio din anul 1962 - care poartă numele artistului şi care a fost un eşec comercial - şi până la "Rough and Rowdy Ways" din 2020. Contractul vizează un total de 39 de albume, potrivit Agerpres.

Pe lângă piese celebre din repertoriul starului american, precum "Like a Rolling Stone", "Tangled Up in Blue" şi "Just Like a Woman", acordul acoperă, de asemenea, "drepturile de autor pentru viitoare lansări" ale unor cântece noi ale cântăreţului Bob Dylan, în vârstă de 80 de ani, precizează un comunicat publicat de Sony Music Entertainment (SME).

Suma pentru care a fost semnat acest contract nu a fost dezvăluită, însă mai multe site-uri specializate din industria de divertisment, inclusiv revistele Billboard şi Variety, evocă o tranzacţie de peste 200 de milioane de dolari.

Autor al unor texte angajate împotriva nedreptăţii sociale, războiului, rasismului şi sclaviei, Bob Dylan, o legendă vie a muzicii americane, a marcat industria muzicală atunci când a vândut la sfârşitul anului 2020 totalitatea drepturilor sale de autor - diferite de drepturile de înregistrare vândute grupului Sony - unui alt gigant din acest sector, grupul Universal, contra unei sume evaluate pe atunci la 300 de milioane de dolari.

În timp ce drepturile de autor permit obţinerea unor redevenţe din difuzarea unui cântec la radio sau pe platforme de streaming, din vânzări de albume sau din utilizarea lor în reclame, seriale TV şi filme, deţinătorii drepturilor de înregistrare pot să decidă reeditări viitoare ale acelor piese sau albume.

Bowie, Springsteen

"Bob Dylan şi SME vor continua să colaboreze la o serie de reeditări din catalogul artistului", a anunţat grupul Sony, citând celebra serie "Bootleg" din repertoriul starului american. Aceste albume, ce conţin versiuni inedite ale capodoperelor sale şi ale unor concerte live susţinute de Bob Dylan, au început să fie lansate în 1991 şi au ajuns în prezent la cel de-al 16-lea album.

Noul acord consolidează relaţia de lungă durată dintre Sony şi Bob Dylan, care a semnat în 1961 un contract cu casa de discuri Columbia Records, devenită între timp o filială importantă din structura acestui gigant al industriei muzicale.

"Columbia Records şi Rob Stringer (preşedintele Sony Music Group) au fost mereu buni pentru mine, timp de foarte mulţi ani şi cu ocazia unui număr foarte mare de discuri. Sunt bucuros că toate înregistrările mele vor putea să rămână acolo unde trebuie să se afle", a declarat Bob Dylan, citat în acelaşi comunicat.

Această tranzacţie reprezintă cel mai recent episod dintr-o lungă serie de achiziţii de drepturi de autor sau de drepturi de reeditare a cataloagelor unor artişti decedaţi sau încă în viaţă, considerate albume care nu se demodează şi devenite active extrem de preţioase într-o perioadă marcată de revoluţia adusă pe piaţa muzicală de platformele de streaming.

De mai multe luni, numele unor artişti de marcă se adaugă pe această listă, precum David Bowie, ale cărui drepturi au fost cumpărate de grupul Warner contra unei sume estimate la 250 de milioane de dolari, şi Bruce Springsteen, care a vândut grupului Sony, în decembrie, drepturile sale de autor şi de reeditare a întregului său catalog muzical contra unei sume de peste 550 de milioane de dolari. Înaintea lor, Tina Turner, Neil Young şi Red Hot Chili Peppers, printre alţi mari artişti, au semnat contracte de acest tip.

După o fază dificilă în perioada anilor 2000, industria muzicală a luat din nou avânt odată cu apariţia platformelor de streaming, o sursă majoră de venituri pentru deţinătorii unor astfel de cataloage muzicale.

Acest sector de activitate, dominat de Sony, Universal şi Warner, cei trei giganţi ai industriei muzicale, a început să atragă noi actori, inclusiv fonduri de investiţii, precum Hipgnosis, interesate de active sigure, reprezentate de piese şi albume lansate de artişti consideraţi clasici.