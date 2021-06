Boeing a zburat pentru prima dată cu 737 MAX

Ultimul intrat în familia de avioane MAX a Boeing, avionul 737-10 și-a făcut zborul de debut vineri, marcând o nouă etapă importantă în relansarea acestui avion, care a fost reținut la sol timp de douăzeci de luni după două accidente mortale, potrivit AFP preluat de news.ro

Aeronava alb-albastră a decolat la 10:07 ora locală (17:07 GMT) din Renton, Washington. Și după ce a zburat pe un cer albastru senin, a aterizat în siguranță în Seattle la 12:38 pm (19:38) GMT)

„Avionul s-a descurcat minunat”, a declarat Jennifer Henderson, responsabilul de zborul de vineri.

"Traseul pe care l-am urmat ne-a permis să testăm sistemele, comenzile de zbor și calitățile de manevrare ale aeronavei și toate aceste manevre au mers exact așa cum ne așteptam", a adăugat ea într-un comunicat de presă.

Aeronava, care completează gama cu un singur culoar a gigantului Seattle (737-7, 8 și 9), va trebui să fie supusă numeroaselor teste înainte ca primele unități să fie livrate clienților, în 2023 în mod normal.

Cel mai mare dintre MAX-uri, modelul 737-10 poate transporta până la 230 de persoane la peste 6.110 kilometri.

Se vinde la un preț de listă de 134,9 milioane de dolari.

Lansat oficial în 2017, modelul 737-10 a fost destinat să contracareze concurența din versiunea extinsă a „blockbusterului” european Airbus, A321neo, pe segmentul cu un singur culoar, cu peste 200 de locuri.

Primele livrări trebuiau inițial făcute în 2020, dar această dată a fost deja amânată de două ori.

2020, cel mai prost an pentru Boeing

Începând din luna martie 2019, avioanele Boeing 737 MAX au interdicţie de zbor la nivel mondial după două catastrofe aeriene care au avut loc în decurs de cinci luni şi în care este suspectată o funcţionare defectuoasă a sistemului automat de stabilizare în zbor (MCAS - Manoeuvering Characteristics Augmentation System) menit să împiedice intrarea avionului în picaj. 346 de persoane au decedat în aceste două catastrofe aviatice.

La fel ca toți jucătorii din sectorul aviației, producătorul a fost, de asemenea, puternic lovit de pandemie și de consecințele sale asupra producției din fabrici și asupra vânzărilor către clienți.

Cu toate acestea, a urmat un moment de cotitură atunci când mai multe autorități de reglementare au autorizat din nou 737 MAX să zboare la sfârșitul anului 2020.

Boeing a reușit apoi să reia livrările aeronavelor sale pilot și comenzile au început să decoleze din nou.

Cel mai prost an din istoria companiei s-a încheiat pentru Boeing cu pierderi de 8,4 miliarde de dolari în trimestrul al patrulea, pandemia retezând cererea de avioane, informează The Associated Press. Gigantul aeronautic și spațial a mai anunțat și întârzieri costisitoare ale noii sale aeronave mari pentru curse lungi.

Cele mai multe necazuri ale lui Boeing s-au centrat în jurul problemelor lui 737 Max. Dar cea mai mare parte din pierderile anunțate o reprezintă provizioane asociate noului său avion mare, 777X.

Acestea se adaugă la o pierdere anuală record de 11,94 miliarde.

„2020 a fost un an ca niciun altul. Lumea noastră, industria noastră, compania noastră și comunitățile noastre au înfruntat provocări fără precedent, suntem încă în mijlocul lor”, a spus David Calhoun, CEO al firmei, într-o convorbire telefonică cu analiști.

Acum doar trei ani, profitul lui Boeing depășea 10 miliarde de dolari. După ce a intrat pe pierdere în 2019 și 2020, analiștii preziceau o revenire la profitabilitate în acest an. Dar totul va depinde de cât de repede va permite pandemia reluarea călătoriilor.