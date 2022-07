Bogații care mergeau la Mamaia sunt de fapt săraci lipiți pământului: parcarea cu plată a golit stațiunea, acuză un CEO

Ionuţ Nedea, CEO Litoralulromanesc.ro, consideră că motivul pentru care Mamaia a scăzut în acest an şi a avut mai puţini turişti este legat de preţul parcării din staţiune. Preşedintele organizaţiei Patronale Mamaia – Constanţa şi prim-vicepreşedinte executiv al Federaţiei Patronatelor din Turismul Românesc, Nicolae Bucovală, a afirmat că doreşte ca modelul Mangalia să fie aplicat şi în Mamaia, adică parcarea să fie gratuită, scrie News.ro.

”Problema pentru care Mamaia a scăzut anul asta cel mai mult este legată de parcare. Ne-a promis că va elimina segmentul acesta de noapte din orarul de plată al parcărilor până la această dată nu am văzut concretizată această măsură, sper ca până la finalul săptămânii să o avem votată”, a declarat Ionuţ Nedea, miercuri, într-o conferinţă de presă.

El a precizat că hotelierii, tour-operatorii din Mamaia au solicitat Primăriei Constanţa să revină asupra regulamentului parcărilor.

”Am solicitat Primăriei să revină asupra regulamentului, am făcut demersuri de anul trecut, am iniţiat un proces împotriva Primăriei, nu am stat pe loc, am făcut tot ceea ce am putut să facem. Din păcate, procesul în momentul de faţă este în desfăşurare, dar avansează foarte lent pentru că nimeni nu prioritizează astfel de speţe care ar trebui totuşi prioritizare. Sunt nenumărate adrese, nenumărate semnale de alarmă pe care noi le-am tras, inclusiv legate de modalitata prin care hotelierii îşi pot lua aceste locuri de parcare pentru că se repetă acelaşi discurs legat de faptul că hotelierii îşi pot lua locurile de parcare. În realitate, nu sunt suficiente locuri de parcare în jurul hotelurilor care să poată fi închiriate. Am propus o soluţie şi pentru această problemă, aşteptăm ca ea să concretizeze”, a afirmat Nedea.

El a precizat că hotelierii au închiriat 2.000 de locuri de parcare din Mamaia, din cele aproape 7.000.

”În prezent, din 6.700 de locuri de parcare aflate în administrarea Primăriei, 1.300 – 1.400 deja au fost închiriate de hotelieri la care se adaugă locuri de parcare pe care hotelierii deja le aveau în jurul hotelurilor, în proprietate personală. Vorbim de 2.000 de locuri care sunt luate, tot ce se putea lua în jurul hotelurilor. Pe bulevard nu poţi să iei un loc de parcare dacă nu poţi să restricţionezi accesul în aşa fel încât să le şi foloseşti. Noi am fost limitaţi de acest număr disponibil în jurul hotelurilor. Soluţia sper că va veni în următoarele zile tot prin dialog de la administraţia locală”, a explicat CEO Litoralulromanesc.ro

La rândul său, preşedintele Organizaţiei Patronale Mamaia – Constanţa şi prim-vicepreşedinte executiv al Federaţiei Patronatelor din Turismul Românesc, Nicolae Bucovală, a afirmat că hotelierii doresc să se aplice şi Mamaia modelul de la Mangalia, adică parcarea să fie gratuită.

”Vrem modelul Mangalia, este prea târziu să mai modificăm softuri, să mai intră în nu ştiu ce şedinţă de Consiliu Local. Vor fi de acord , nu vor fi de acord partidele politice, dar modelul Mangalia cu parcare gratuită se poate aplica urgent. Ce a mai rămas din acest sezon?”, a declarat Nicolae Bucovală.

Primarul Constanţei, Vergil Chiţac, a anunţat, la sfârşitul săptămânii trecute, că parcările în municipiu şi în Mamaia vor fi gratuite între orele 22 – 08, această decizie urmând să intre în vigoare după următoarea şedinţă a Consiliului Local. Anunţul a venit la o zi după ce Primăria Mangalia a eliminat taxa de parcare în staţiunile din sudul litoralului.

Primăria Constanţa a transmis că şedinţa de Consiliul Local în care va fi dezbătută problema parcărilor va avea loc, joi, de la ora 14.