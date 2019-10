Bogdan Andone, antrenor Astra, după eșecul din Cupa României: A fost un meci foarte prost din partea echipei mele'

Bogdan Andone, antrenorul Astrei, a declarat, joi, în urma înfrângerii suferite în fața lui Sepsi Sf. Gheorghe, scor 4-2, în optimile Cupei României, că s-au produs mari greșeli în arbitraj și că este nemulțumit de evoluția echipei sale, anunță MEDIAFAX.

Citește și: Gabriela Firea atacă: Nu am întâlnire secrete în PSD .

"Au fost greșeli mari de arbitraj împotriva noastră, golul doi a lui Sepsi a fost marcat din offside, Flores era în offside. Apoi, la 3-1 am avut penalty clar, jucătorul lor a împins mingea cu mâna în corner din careu, a voleibalat-o în corner. Dacă erau corect arbitrate, altfel ar fi fost rezultatul. Nu știu dacă pierdeam sau câștigăm jocul, dar sunt două faze. Un gol făcut cadou gazdelor și un penalty refuzat pentru noi", a declarat Bogdan Andone, antrenorul Astrei, în urma partidei cu Sepsi, pentru Digisport.

Citește și: Renate Weber iese la rampă! ‘Este pompoasă şi nefericită’

”Un meci foarte prost din partea echipei mele, n-am avut atitutine, n-am avut agresivitate. Am vrut să văd jucători pentru că nu am avut timp, mai sunt încă meciuri de jucat și avem nevoie de toți jucătorii. Am riscat puțin dându-le timp unor jucători care nu aveau ritm de joc, iar acest lucru s-a văzut. Unii au făcut-o bine, alții mai puțin bine, vom analiza după meci. Atitudinea a făcut diferența, Sepsi a fost mult mai agresivă”, a mai spus Andone.