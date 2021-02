Bogdan Andone, antrenorul FC Voluntari: 'Ne dorim să întrerupem seria de meciuri fără înfrângere a celor de la FC Argeş'

Antrenorul formaţiei FC Voluntari, Bogdan Andone, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, că îşi doreşte ca echipa sa încheie seria de meciuri fără înfrângere în faţa celor de la FC Argeş, având în vedere moralul ridicat al elevilor săi după rezultatele bune cu Viitorul Constanţa şi CFR Cluj.

"Se poate spune că e o surpriză parcursul celor de la FC Argeş, mai ales în partea a doua a sezonului. E o echipă care aleargă, care munceşte şi au venit şi rezultatele pozitive pentru ei. Cu siguranţă ne dorim să întrerupem seria de meciuri fără înfrângere a celor de la Argeş, de aceea pregătim meciul cât mai bine. Ne dorim să profităm de punctele lor slabe şi să câştigăm meciul. Băieţii au moral ridicat, un moral bun, au încredere în ei, în echipă. Şi eu am mare încredere în ei şi sunt convins că vor avea o atitudine pozitivă mâine", a declarat Andone, potrivit agerpres.ro.

Tehnicianul consideră că echipa sa are în continuare partide dificile până la finalul sezonului regulat, chiar dacă a disputat deja meciurile cu echipele din fruntea clasamentului: "Sub nici o forma nu putem spune că am scăpat de meciurile grele. Nu există meciuri mai uşoare sau mai grele, toate meciurile sunt la fel de dificile, la fel de importante. Se joacă pentru trei puncte, există meciuri pe care trebuie să le pregătim şi încercăm să le câştigăm indiferent de adversar. Nu mă interesează câte puncte putem strânge până la final, mă interesează doar meciul de mâine".

Jucătorul Sebastian Mailat a afirmat că toţi membrii lotului au un moral bun după rezultatele obţinute cu echipele din prima parte a clasamentului.

"Consider că va fi o partidă foarte interesantă, o partidă grea, dar venim după două meciuri foarte bune şi sperăm să luăm cele trei puncte, suntem obligaţi. Nu cred că cei de la FC Argeş au un singur jucător periculos, sunt o echipă puternică şi au dat dovadă de asta. Am trecut cu bine cred eu de perioada asta, am întâlnit echipe foarte bune care se bat la campionat şi am scos rezultate destul de bune pentru noi, acum ne aşteaptă meciuri mai accesibile, din care trebuie să luăm maximum. Moralul nostru este mult mai bun acum, suntem foarte atenţi şi disciplinaţi, pentru că ne dorim să luăm când ai multe puncte până la sfârşitul sezonului regulat", a declarat Mailat.

Partida FC Voluntari - FC Argeş, din cadrul etapei a 24-a a Ligii I, se va disputa vineri, de la ora 17:30.