Bogdan Andone: 'Nu am avut nicio discuţie vizavi de plecarea mea, încercăm să ne facem treaba cât de bine putem'

Tehnicianul echipei Astra Giurgiu, Bogdan Andone, a declarat, duminică, după calificarea în play-off-ul Ligii I, că nu a discutat cu conducerea clubului despre o eventuală plecare a sa, el menţionând că încearcă să îşi facă treaba cât de bine poate, potrivit news.ro.

Andone a precizat, pentru posturile care transmit Liga I, că sezonul a fost foarte greu şi echipa a fost afectată de depunctare. “Nu am vorbit cu patronul, el decide ce este mai bine pentru echipă, dar vreau să-i felicit pe băieţi, a fost un sezon extrem de greu. Au crezut în această calificare, au meritat-o din plin, cu cele trei puncte eram în acest moment pe locul trei. Le mulţumesc tuturor care au fost În jurul echipei, în special lui Dani Coman. Nu am avut nicio discuţie clară cu conducerea vizavi de plecarea mea de la echipă. Încercăm aă ne facem treaba cât de bine putem. Rezultatele uneori nu depind de tine, sunt diferiţi factori. Şi astăzi dacă gestionam mai bine prima repriză poate de la pauză era meciul rezolvat. Important e să fim uniţi, cu siguranţă vom arăta mai bine în play-off. A fost extrem de delicat pentru că am plecat în vacanţă cu 43 de puncte şi când am venit am fost o perioadă în aşteptare şi cu două meciuri înainte de final am aflat că nu avem cele trei puncte. Este o presiune care s-a creat. Dar mă bucur că am reuşit să gestionăm situaţia. Păcat de munca tuturor, eram astăzi pe locul trei. Acum trebuie să încercăm să ne clasăm în primele trei”.

La meciul cu Sepsi, scor 2-2, prima repriză a fost una în care jucătorii săi “parcă erau legaţi de picioare”, a adăugat tehnicianul. “Fatai a fost inspiraţia din iarnă a patronnului şi a lui Dani Coman, care au insistat să fie adus la echipă, iar la pauza meciului era singura soluţie ofensivă de vârf împins. A fost o presiune extrem de mare toată săptămâna şi s-a văzut în prima repriză. A fost repriza cea ma slabă, parcă erau legaţi de picioare, lipsă totală de agresivitate, greşeli foarte mari. La pauză le-am spus nu mai avem nimic de pierdut, nu există nicio presiune, trebuie să marcăm, să riscăm pe atac”, a mai afirmat el.

Formaţia Astra Giurgiu a încheiat la egalitate, scor 2-2, meciul susţinut, duminică, pe teren propriu, în compania echipei Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, în ultima etapă a sezonului regulat. Giurgiuvenii au revenit după ce la finalul primei reprize erau conduşi cu 2-0. Pentru Astra au marcat Fatai '66 şi Alibec '68 (penalti), iar pentru Sepsi au punctat Andrezly '28 şi Carnat '41.

În urma acestui rezultat, Astra Giurgiu va evolua în play-off-ul Ligii I, în timp ce Sepsi va juca în play-out.