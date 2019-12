Bogdan Andone pune înfrângerea cu CFR Cluj pe problemele financiare din cadrul clubului Astra: 'Au fost nişte promisiuni pentru săptămâna trecută'

Antrenorul Bogdan Andone a pus înfrângerea cu CFR Cluj pe problemele financiare din cadrul clubului, spunând că jucătorii au fost nemulţumiţi pentru că nu şi-au primit salariile, anunță news.ro.

"E normal să vină şi un joc mai slab şi după un joc mai slab vine şi o înfrângere Nu ne-am ridicat la nivelul jocului, la nivelul la care trebuia să jucăm în această seară, ţinând cont că am întâlnit echipa campioană şi echipa calificată în primăvara europeană. Nu am reuşit nici fizic cum trebuia, nici mental nu am ajuns la nivelul la care ar fi trebuit, din diferite motive, pe care nu vreau să le dezvolt acum. Am încercat să jucăm mai sus, am încercat să împingem liniile, din păcate nu s-a văzut şi în joc, cu toate că în repriza a doua am avut o posesie superioară şi ne-am apropiat mai mult de poartă, dar fără situaţii prea mari. Asta este, trecem peste acest meci, jucăm peste patru zile, e timp extrem de scurt să ne pregătim, să ne motivăm să câştigăm meciul de vineri pentru că avem nevoie de puncte pentru a ne califica în play-off în primul rând. (n.r. - despre problemele financiare) Nu vreau să intru în detalii, au fost nişte promisiuni pentru săptămâna trecută, băieţii au avut o reacţie neutră, aşa, nu au fost pregătiţi mental, au tot discutat despre promisiunile care au fost făcute, ne-am antrenat, nu ne-am antrenat, a fost o stare, aşa, de delăsare puţin, nu am fost concentraţi sută la sută şi acest lucru s-a văzut în tot ce s-a întâmplat pe parcursul jocului. E păcat, dar în aceste momente, nu mai depinde de mine, nu mai depinde de staff-ul meu, din moment ce jucătorii nu sunt mulţumiţi sau nu sunt concentraţi sută la sută pe ceea ce noi pregătim, pot să le spun eu sau pot pregăti orice, tactic, fizic, tehnic, din toate punctel de vedere, dacă ei nu sunt sunt cu capul la ceea ce au de făcut şi au alte gânduri, probleme în cap şi discuţiile lor sunt în altă direcţie nu prea putem face nimic. Acest lucru s-a văzut astăzi pe teren, exact realitatea jocului s-a reflectat astăzi cel mai bine. Am cinci sau şase jucători suspendaţi de pe toată lista, toţi jucătorii au luat practic (n.r. - cartonaşe galbene) pe acte de nervozitate, Budescu, Tamaş, Vali Gheorghe, Simion, am schimbat pentru că nu mai aveam cu cine să joc etapa viitoare. Să iei şase sau şapte cartonaşe galbene şi cartonaş roşu într-un meci fără intensitate, care nu a avut contacte, nu a fost un meci de luptă. Echipa gazdă nu a primit niciun cartonaş galben până în minutul 90 şi noi am primit şapte şi un roşu. Asta este pe un fond de nervozitate, de nemulţumire. În meciurile anterioare nu s-a văzut aşa ceva. Aceste lucruri au fost practic incontrolabile", a declarat Andone, la microfonul televiziunilor care transmit Liga I.

CFR Cluj a revenit pe primul loc în Liga I după ce a învins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 2-0 (1-0), echipa Astra Giurgiu, în ultimul meci al etapei a XXI-a. Budescu a fost eliminat după două cartonaşe galbene, primul pentru proteste, iar al doilea pentru un fault asupra lui Culio. Aceasta este prima înfrângere a lui Bogdan Andone ca antrenor al Astrei, în Liga I, după opt victorii la rând. Au marcat Burcă '23 şi Culio '84.