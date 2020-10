Bogdan Aurescu a transmis un mesaj privind egalitatea de gen la Reuniunea la Nivel Înalt a Adunării Generale a ONU

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a transmis un mesaj din partea României în cadrul Reuniunii la Nivel Înalt a Adunării Generale a ONU, organizată cu ocazia celebrării a 25 de ani de la cea de-a 4-a Conferinţă Mondială privind Femeile (Beijing +25).

Evenimentul a avut ca temă "Accelerating the realization of gender equality and the empowerment of all women and girls" şi s-a desfăşurat în cadrul segmentului la nivel înalt al celei de-a 75-a Adunare Generală a ONU, se arată într-un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe transmis vineri AGERPRES.

Ministrul Aurescu a afirmat că adoptarea Declaraţiei de la Beijing, alături de Platforma de Acţiune subsecventă, la cea de-a patra Conferinţă Mondială privind Femeile care a avut loc în urmă cu 25 de ani, reprezintă unul dintre cei mai importanţi paşi în elaborarea unei noi strategii pe termen lung pentru egalitatea de gen. Totodată, el a arătat că, în ciuda progreselor realizate până în prezent, nu sunt încă depăşite o serie de obstacole, atât în ceea ce priveşte legislaţia, cât şi în ceea ce priveşte prejudecăţile.

"Femeile continuă să lucreze mai mult, dar să câştige mai puţin, au mai puţine opţiuni, sunt subreprezentate în procesul decizional şi sunt victime ale discriminării şi violenţei de gen", a declarat şeful diplomaţiei române.

În acest context, ministrul Bogdan Aurescu a evidenţiat necesitatea adoptării unor măsuri decisive pentru accelerarea progresului în atingerea obiectivelor îndeplinirii egalităţii de gen şi împuternicirii femeilor şi fetelor, în special în contextul pandemiei de COVID-19, care a condus la încetinirea sau întreruperea unor procese definitorii în acest domeniu, precum şi la creşterea la nivel mondial a violenţei de gen.

Şeful diplomaţiei române a prezentat impactul pozitiv pe care aderarea României la instrumentele internaţionale în acest domeniu l-a avut la nivel naţional. Astfel, Aurescu a menţionat că România a trecut de la o abordare reactivă la o abordare pro-activă, pentru a consolida rolul femeilor în viaţa publică, element esenţial în toate aspectele tranziţiei democratice.

"Sunt mândru să afirm că în diplomaţia română situaţia, din punct de vedere al echilibrului de gen, este foarte bună, întrucât avem un număr mai mare de femei diplomat decât bărbaţi, iar reprezentarea în funcţiile de conducere este echilibrată, atât în Centrala ministerului, cât şi în Serviciul Exterior", a afirmat ministrul Bogdan Aurescu.

Totodată, ministrul român de Externe a făcut referire la promovarea, la nivel naţional, a egalităţii de şanse şi de tratament, atât prin lege, cât şi în practică.

Acesta a subliniat importanţa politicilor elaborate de Agenţia Română pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi pentru combaterea violenţei de gen şi promovarea egalităţii de gen.

Ministrul român a reiterat, în mesajul transmis, "angajamentul deplin al României pentru promovarea egalităţii de gen, inclusiv pentru implementarea instrumentelor juridice internaţionale în acest domeniu, subliniind că egalitatea de gen este esenţială pentru rezilienţa societăţilor".