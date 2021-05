Schimbările climatice riscă să submineze stabilitatea globală din cauza consecinţelor asupra securităţii umane, incluzând fenomene precum foametea la scară largă, accelerarea deşertificării sau migraţia forţată, a declarat marţi ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu.

"Schimbările climatice au devenit un multiplicator al ameninţărilor. Acestea riscă să submineze stabilitatea şi securitatea globală din cauza consecinţelor asupra securităţii umane, incluzând fenomene precum foametea la scară largă, accelerarea deşertificării, lipsa apei, migraţia forţată, conflicte legate de resurse limitate, bolile. Se poate constata că cei care se confruntă cu riscuri extreme sunt şi cei mai săraci, cu cele mai puţine resurse şi cea mai mică capacitate de a face faţă, deşi au contribuit cel mai puţin la criză. Astfel, această fragilitate pune piedici limitării şi adaptării la schimbările climatice şi generează un cerc vicios de instabilitate", a precizat Aurescu, în cadrul evenimentului de lansare a reţelei-pilot de diplomaţie climatică a României, potrivit agerpres.ro.

Şeful diplomaţiei române a subliniat că schimbările climatice nu ţin cont de graniţe şi îi pot afecta în mod direct pe toţi cetăţenii, pledând în acest sens pentru cooperare şi identificarea de soluţii globale. El a reamintit că agenda Consiliul European, care a avut loc luni şi marţi, a inclus subiectul schimbărilor climatice, în contextul în care ţintele asumate la nivel european vizează atingerea neutralităţii climatice până în anul 2050.

"Schimbările climatice au devenit progresiv o prioritate de politică externă pentru tot mai multe state, inclusiv pentru România. (...) Ne despart şase luni de cea de a 26-a conferinţă a părţilor la Convenţia-cadru a ONU privind schimbările climatice, care se va desfăşura la Glasgow. Suntem încurajaţi de angajamentele unor state privind creşterea nivelului de ambiţie, în special în ceea ce priveşte reducerea emisiilor de carbon înainte de 2030, precum şi privind atingerea neutralităţii climatice până la mijlocul secolului. Dar mai sunt încă foarte multe de făcut. Pe plan internaţional salutăm revenirea SUA în lupta cu schimbările climatice", a subliniat ministrul de Externe.

Aurescu a adăugat că mediul sănătos şi clima sunt premise esenţiale pentru o dezvoltare durabilă, echitabilă şi inclusivă, "în beneficiul nostru şi al generaţiilor viitoare".

"Ca membru al Comisiei de drept internaţional a ONU am adus în atenţia acestui organism, alături de alţi colegi, acest subiect foarte important al relaţiei dintre creşterea nivelului mărilor şi oceanelor, ca efect al schimbărilor climatice, şi dreptul internaţional. Am şi iniţiat, împreună cu colegii mei, introducerea acestei teme pe agenda Comisiei şi în calitate de copreşedinte al grupului de studiu al Comisiei pe acest subiect am elaborat anul trecut şi am prezentat primul raport cu privire la aspecte legate de dreptul mării, în relaţie cu creşterea nivelului mărilor şi oceanelor şi dreptul internaţional", a menţionat el.

Reţeaua-pilot de diplomaţie climatică a României a fost lansată marţi, în urma unei iniţiative a Ministerului Afacerilor Externe, incluzând într-o primă etapă 18 misiuni diplomatice ale ţării noastre, cele mai active în sfera diplomaţiei climatice.