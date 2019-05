Bogdan Diaconu: 'Rezultatul votului de ieri naște o mare problemă din perspectiva reprezentării intereselor României'

Președintele PRU, Bogdan Diaconu, susține că rezultatul votului de ieri naște o mare problemă din perspectiva reprezentării intereselor României la Bruxelles și Strasbourg.

''Să nu ne amăgim, nicio formațiune politică nu are legitimitate profundă în acest moment! Dincolo de efuziunea globaliștilor bucuroși de o participare mai largă decât altă dată și de procentele pe care le-au obținut, jumătate din populația cu drept de vot a României NU a votat! Jumătate dintre români au arătat că nu au încredere în nicio formațiune politică și nu s-au prezentat la vot.

În procente reale, raportând rezultatele obținute la întreaga populație cu drept de vot, julieniștii soroșiști au luat cam 10-11%. Cam pe acolo, la 12-13%, sunt pesediștii, pe care ura generală împotriva lui Dragnea i-a lovit în moalele capului. Liberalii au obținut cel mai bun scor, dar în evaluarea generală sunt undeva la 15-16%. Altfel spus, cele trei partide care ocupă podiumul la aceste alegeri europarlamentare reprezintă în jur de 38-40% dintre români. Asta nu este legitimitate!

Desigur, exercițiul electoral de ieri a fost unul corect. Dar rezultatul votului de ieri naște o mare problemă din perspectiva reprezentării intereselor României la Bruxelles și Strasbourg. Toate cele trei partide sunt susținătoare ale globalismului și lipsirii de suveranitate a țărilor care compun Uniunea Europeană. Toate cele trei partide „mari” fac sluj în fața intereselor marilor puteri europene.

„Proeuropenismul” înseamnă, de fapt, vasalitate. Resursele României – de la păduri, la gazele naturale din Marea Neagră – vor fi „negociate” în așa fel încât românii să rămână cu buzunarele goale ca și până acum. Dublul standard dacă va dispărea, va dispărea în urma presiunilor grupărilor naționaliste din Italia, Franța sau grupul țărilor de la Vișegrad. Reprezentanții României nu vor conta, prin urmare nici România nu va conta!

Basarabia va rămâne stat independent pentru că reprezentanții României aleși ieri în Parlamentul European nu vor îndrăzni să conteste Pactul Ribbentrop-Molotov. Fantomele lui Hitler și Stalin vor bântui în continuare Europa.

Noi, cei din Partidul România Unită, ne-am înscris în această bătălie electorală, dar nu ne-am făcut campanie. Am lansat, în schimb, proiectul #pentruȚARĂ! Ne-am suit într-un microbuz inscripționat și am străbătut județ după județ, pipăind rănile țării noastre, filmând ruinele unei industrii devalizate, vândute pe nimic străinilor sau distruse și vândute ca fier vechi. Am postat filmele noastre pe canalul de Youtube #pentruȚARĂ și pe conturile noastre de Facebook. Și am primit peste 50.000 de voturi!

Cele 50.000 de voturi sunt „averea” noastră cu care pornim pe un nou drum: cel al configurării unui partid naționalist coerent, așezat pe valorile noastre românești și creștine, un partid construit modern și în care fiecare român autentic se poate regăsi.

Le mulțumesc din inimă celor 50.000 de români care ne-au votat! Caravana noastră continuă!

Fiți #pentruȚARĂ !'', a scris Bogdan Diaconu.