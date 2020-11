Bogdan Huțucă prezintă programul de guvernare PNL: 'În 2024 vom trăi aproape la fel de bine ca în orice țară din Europa'

PNL va dezvolta România în următorii patru ani. A început să o facă și va continua, după alegerile din 6 decembrie.

Programul de guvernare al liberalilor prevede o creștere economică de 6% pe an, până în 2024. Produsul Intern Brut va fi de 1.500 de miliarde de lei, iar pe cap de locuitor va depăși 85% din media țărilor din Uniunii Europene. Raportat la puterea de cumpărare, putem spune, fără a greși, că românii vor trăi aproape la fel de bine ca orice european, fie el din Germania sau Franța, anunță focuspress.ro.

„În acești patru ani, vor fi create peste 560.000 de locuri de muncă bine plătite în economie. Salariul mediu net va crește cu aproape 50% față de nivelul din 2020 și va ajunge la circa 1.000 de euro pe lună în 2024. Nu am uitat nici de seniori. Punctul de pensie se va majora cu 46% până în 2024, ceea ce va determina ca pensie medie să se majoreze cu circa 536 de lei, până aproape de 2.000 de lei. Spre deosebire de perioada PSD, când inflația depășea 5% și eroda veniturile, noi vom crește puterea de cumpărare cu peste 30%, pentru că inflația anuală va fi de sub 2%. A ajuns deja aproape de acest prag“, spune Bogdan Huțucă, președintele PNL Constanța.

80 de miliarde de euro pentru România

Toate aceste cifre se bazează pe fundamente solide. Unul dintre ele pachetul de 80 de miliarde de euro negociat de președintele Klaus Iohannis la Bruxelles, cel mai mare pachet de fonduri europene pentru investiții și dezvoltarea României. Guvernul PNL a făcut deja reformele necesare creșterii masive a ratei de absorbție.

O bună parte din bani se vor investi în infrastructură. De fapt, investițiile deja au început. România a fost singurul stat din U.E. care a crescut volumului investițiilor publice în an de criză: 35,4 miliarde lei în zece luni. În perioada 2021 – 2024 se vor finaliza 927 de kilometri de autostrăzi și drumuri expres. Este vorba despre: 43 km din Autostrada Pitești – Sibiu, proiect tergiversat de PSD, despre care Victor Ponta se angajase că va fi gata în 2020. S-au obținut deja 875,5 milioane de euro, o primă finanțare de la U.E. Urmează 320 km din Autostrada A7, Ploiești – Buzău – Focșani – Bacău – Pașcani, 160 km din Autostrada Transilvania, 100 km Autostrada de Centură a Bucureștiului (Sud și Nord), 121 km din drumul expres Craiova – Pitești. În următorii ani, se va finaliza și podul de la Brăila, una dintre cele mai complexe lucrări de inginerii din ultimii ani, se vor demara lucrările la Autostrada Nordului (Satu Mare – Baia Mare – Bistrița – Suceava), autostrada Ploiești – Brașov, dar și la secțiunile 2, 3 și 4 din autostrada Sibiu – Pitești.

De asemenea, se vor investi 8 miliarde de lei pentru extinderea rețelelor de apă și canalizare în 750 de localități, un miliard de euro pentru racordarea gospodăriilor la gaze, vor fi modernizate 70% din drumurile județene și locale.

Investiții fără precedent în Dobrogea

Nu a fost uitată, evident, nici Dobrogea. „Pentru județul Constanța, veștile sunt foarte bune. În următorii ani se vor realiza investiții strategice în energie nucleară, în parteneriat cu Statele Unite ale Americii, Franța și Canada“, spune Bogdan Huțucă. În plus, alte 26 de miliarde de lei se vor investi în energie verde (hidro și din surse eoliene) în România, dar nu trebuie să uităm că Dobrogea este cea mai propice zonă pentru eoliene.

PNL susține exploatările de gaze naturale din offshore de la Marea Neagră.

Se va construi drumul expres Constanța – Tulcea – Brăila, cu o lungime de 172 km și un cost de 4,33 miliarde de lei. Se va moderniza infrastructura Portului Constanța, dar și cea a Aeroportului Internațional „Mihail Kogălniceanu“. Desigur, va continua și una din cele mai mari investiții din România din ultimii 30 de ani. Este vorba despre programul pentru combaterea eroziunii costiere, care are un buget de 800 de milioane de euro și care a început deja. Se reabilitează 11 sectoare de plajă și se crește suprafața acestora cu peste 240 de hectare.

Vaccinare anti-SARS-CoV-2 și spitale noi

Criza sanitară a scos, în mod tragic, în evidență rezultatele neglijării de către PSD a investițiilor în sistemul sanitar și a politizării numirii managementului în spitale: de la stocurile zero de medicamente și echipamente de protecție lăsate de PSD, lipsa spitalelor noi promise ori a secțiilor care să trateze cazurile cele mai grave, până la dezertarea șefilor unor DSP-uri la izbucnirea molimei în primăvară.

„Prin mobilizare, România a trecut cu bine prin această încercare. Acum trebuie să dezvoltăm sistemul de sănătate, ca să nu mai fim nepregătiți în fața altei crize, pentru a evita tragedii precum cea de la Piatra Neamț“, spune liderul PNL.

Guvernul a pregătit o strategie eficientă de vaccinare anti-SARS-CoV-2 în primul trimestru din 2021. Vaccinarea va fi gratuită. Investițiile în construcția de spitale vor ajunge la 6 miliarde de euro, iar cele în dotarea lor, la 1,3 miliarde. Un spital nou va fi construit inclusiv în Constanța. Vor fi reabilitate și modernizate 25 spitale județene și 110 spitale orășenești, precum și 1.450 centre medicale în mediul rural.

Internet în toate școlile

PNL acordă o importanță deosebită educației. În următoarea guvernare, se va reabilita infrastructura de creșe, grădinițe și școli (circa 2.500 de unități), se vor construi 40 de campusuri școlare și 30 de cămine studențești, iar până în 2023 se vor conecta la Internet toate școlile. Se va extinde rețeaua de creșe în sistemul public, astfel încât rata de cuprindere a copiilor cu vârste între 0 și 3 ani să crească de până la de trei ori, până în anul 2025. Se va generaliza creșterea calității programelor afterschool în unitățile de stat, dar și programul prin care se oferă o masă caldă elevilor care provin din medii defavorizate.

Rate bancare amânate până în iulie 2021

Guvernul PNL a demonstrat că știe să gestioneze economia. „Am eliminat toate suprataxele PSD, am plătit toate restanțele pe care guvernările PSD le datorau firmelor private, de exemplu concedii medicale și rambursări de TVA, și deja, din august încoace, am adus mai multe venituri la bugetul statului. În 2020, am arătat că știm să administrăm o economie, chiar și într-un an de criză, cu taxe mai mici și mai puține. Continuăm politica pro-activă de sprijinire a mediului de afaceri, pentru accelerarea creșterii economice și politicile bugetare care sprijină creșterea economică, fără majorări de taxe și impozite“, spune Bogdan Huțucă. Se vor acorda 10 miliarde de euro pentru mediul de afaceri, antreprenoriat, digitalizare până în 2027, 30 miliarde de lei garanții de stat pentru credite subvenționate prin IMM Invest și Eximbank, 5 miliarde de lei finanțare și lichidități pentru companii, prin IMM Leasing și IMM Factor.

Dacă aveți rate la bancă, PNL are o veste bună: amânarea ratelor se va prelungi până la 1 iulie 2021. De asemenea, obligațiile fiscale se vor eșalona pe o perioadă de 12 luni. Cei care sunt buni plătitori vor primi facilități fiscale la plata obligațiilor. Va fi extins mecanismul de aprobare a rambursării TVA cu control ulterior. De asemenea, se vor extinde facilitățile pentru plata impozitelor și a taxelor prin Ghișeul.ro. Pentru a reduce birocrația, se va reduce numărul de formulare și declarații, și se va simplifica depunerea acestora. În plus, se va promova utilizarea extinsă a semnăturii electronice în administrația publică.

„Promovăm comercializarea produselor românești“

Liberalii nu i-au uitat nici pe agricultori. „Promovăm în continuare comercializarea produselor românești. La finalul semestrului I din 2020, am reușit o reducere cu 10,5% a deficitului balanței comerciale cu produse agroalimentare față de 2019. Exporturile au crescut cu 6,4%“, spune Bogdan Huțucă. Până în 2027, domeniul va beneficia de fonduri de 21,6 miliarde de euro în contul plăților directe și al dezvoltării agricole. Se vor aloca 1 miliard de euro pentru investiții în ferme, din care 200 milioane de euro alocați fermelor de familie și 520 milioane de euro pentru instalarea tinerilor fermieri. PNL va derula și cea mai mare campanie de împădurire a României: se vor planta 220 de milioane de puieți forestieri.

Primari aleși în două tururi

În următorii patru ani, liberalii vor extinde votul prin corespondență în țară, pentru toate scrutinele, și vor readuce votul în două tururi pentru funcția de primar. În ceea ce privește justiția, se va desființa Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție și se va reforma Curtea Constituțională, în sensul eliminării factorilor care au condus la politizarea deciziilor acestui organism fundamental pentru democrație.

Parteneriat strategic cu SUA

Un punct important în programul de guvernare îl reprezintă relațiile externe. Sub viitoarea guvernare PNL, va crește importanța strategică a României în NATO, UE și în cadrul parteneriatului strategic cu SUA. Acesta va fi consolidat în domeniul apărării, energetic și de comunicații.

Județul Constanța are un rol extrem de important în contextul geostrategic. Se va consolida postura aliată de descurajare şi apărare în Sud-Estul Europei și regiunea Mării Negre. PNL va valorifica potențialul de interconectare al României, prezentat de Inițiativa celor 3 Mări (Adriatică, Baltică și Neagră), în plan politic, economic și strategic. Nu în cele din urmă, PNL va continua demersurile pentru aderarea României la Spațiul Schengen și pentru aderarea la Zona Euro.