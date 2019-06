Bogdan Lobonţ, după meciul cu Hermannstadt: 'O victorie cu gust amar, dar rămâne o victorie. Am dat maximum'

Tehnicianul echipei Universitatea Cluj, Bogdan Lobonţ, a declarat după meciul cu Hermannstadt, scor 1-0, că acest succes este unul “cu gust amar”, promovarea în Liga I fiind ratată, potrivit news.ro.

Citește și: Liviu Dragnea s-a retras în carapace! Informații din camera de la Rahova

"O victorie cu gust amar, dar rămâne o victorie. Am dat maximum. Este o experienţă pe care o să o ducem cu noi şi din care o să avem de învăţat, această dublă cu Hermannstadt. E prematur să vorbim imediat de schimbat, zilele următoare o să analizăm şi o să vedem care este linia de urmat. O să analizăm absolut tot. O să aveţi răspunsuri la momentul oportun. Am fost penalizaţi într-un singur minut, când s-au dat cele două goluri la Cluj. În rest, am dat maximum”, a spus Lobonţ la Digi Sport.

Citește și: Ruptură între USR și PLUS? Dan Barna a ocolit răspunsul

Formaţia Hermannstadt se menţine în Liga I, după ce a fost învinsă, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, de echipa Universitatea Cluj, în manşa secundă a barajului de menţinere/promovare în Liga I. Sibienii se menţin în primul eşalon datorită victoriei cu scorul de 2-0 din meciul tur.