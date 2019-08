Bogdan Mara, director sportiv CFR Cluj, după meciul cu Celtic: 'Acest thriller a fost cu happy-end'

CFR Cluj a învins Celtic, scor 4-3 la Glasgow, iar directorul sportiv al campioanei, Bogdan Mara, a oferit prima reacţie din tabăra ardelenilor, potrivit Mediafax.

Mara spune că puterea grupului a învins marele Celtic: "Nu prea mai am cuvinte. Acum ne revenim şi noi puţin. Acest thriller a fost cu happy-end. Nu cred că o echipă din România a mai jucat un meci de o asemenea intensitate în ultima vreme. Era normal ca Celtic să se suie peste noi, dar arbitrul a fost tot meciul de partea lor. Împotriva tuturor am reuşit să ne calificăm şi e ceva extraordinar. Suntem extrem de fericiţi, am demonstrat că se poate. A fost un efort depus de toţi cei din clubul acesta. Sper să ridicăm fotbalul românesc de acum înainte", a spus Bogdan Mara, la Digi Sport.

CFR Cluj se va lupta cu Slavia Praga în playoff-ul Ligii Campionilor. Primul meci va avea loc marţi, 20 august.

Programul din playoff:

Dinamo Zagreb vs Rosenborg

CFR Cluj vs Slavia Praga

Young Boys Berna vs Steaua Roşie Belgrad

APOEL vs Ajax

LASK Linz vs Club Brugge

Olympiacos vs Krasnodar

Rezultatele serii în Liga Campionilor:

Qarabag - APOEL 0-2 (2-3 la general)

Rosenborg - Maribor 3-1 (6-2 la general)

Dinamo Kiev - Club Brugge 3-3 (3-4 la general)

FC Copenhaga - Steaua Roşie Belgrad 1-1 (2-2 la general şi 6-7 după penalty-uri)

Ferencvaros - Dinamo Zagreb 0-4 (1-5 la general)

Ajax - PAOK 3-2 (5-4 la general)

LASK Linz - FC Basel 3-1 (5-2 la general)

Olympiacos - Başakşehir 2-0 (3-0 la general)

Celtic - CFR Cluj 3-4 (4-5 la general)

FC Porto - FC Krasnodar 2-3 (3-3 la general)