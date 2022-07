Bogdan Mitrea (Sepsi OSK) - Nu mă aşteptam să câştig două trofee într-o lună şi jumătate

"Nu mă aşteptam să câştig două trofee într-o lună jumătate. Sper să mai câştig şi în continuare. Acum sunt foarte fericit. Victoria asta din Supercupă ne dă încredere. Pentru mine e prima oară când încep un sezon cu un trofeu. Dar sigur ne va da încredere multă. Ne dovedeşte că se poate şi sperăm la mai mult. Încă un trofeu în sezonul care urmează cred că se poate. Ar fi perfect să câştigăm încă o dată Cupa României", a afirmat căpitanul formaţiei covăsnene la postul Digisport."Cei de la CFR au început tare azi, se vedea că jucaseră un meci oficial. Probabil că pe noi la început ne-a depăşit viteza jocului pentru 15-20 de minute. Dar încet-încet am reuşit să ne impunem stilul, i-am pasat şi cu calm am reuşit. I-am integrat bine pe jucătorii care au venit în această vară. Îi cunoşteam, sunt jucători care au evoluat în campionatul nostru şi nu aveau nevoie de timp pentru adaptare. Drept dovadă Cosmin Matei şi Rondon au jucat bine şi au marcat", a adăugat fundaşul.Mitrea se concentrează acum pe Conference League: "Acum prioritare sunt meciurile din cupele europene, trebuie să facem puncte pentru România. Asta ne dorim pe termen scurt, apoi campionatul este lung".Echipa de fotbal Sepsi OSK Sfântu Gheorghe a câştigat pentru prima oară în istoria sa Supercupa României, după ce a învins-o pe CFR Cluj cu scorul de 2-1 (1-1), sâmbătă seara, pe Arena Francisc Neuman din Arad. Sepsi OSK, club înfiinţat în 2011, a reuşit să câştige al doilea său trofeu în acest an după Cupa României.