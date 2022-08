Bogdan Rusu: 'Nu se pune problema să nu fac faţă presiunii de la FCSB'

Fotbalistul Bogdan Rusu (32 de ani) a declarat, luni, în conferinţa de presă în care a fost prezentat oficial de FCSB, că nu se pune problema să nu facă faţă presiunii la noua sa echipă, el precizând că este gata să joace chiar de la meciul cu DAC Dunajska Streda din Conference League de miercuri.

"E normal să fie presiune cât timp joci la FCSB. Aşa toţi am juca numai la echipele de la mijlocul clasamentului pentru a nu avea presiune. O să trec peste. Nu se pune problema să nu fac faţă presiunii. Eu o să dau tot ce am mai bun în mine pentru a ne îndeplini obiectivele. Dacă se va apela la serviciile mele, o să pot juca şi miercuri. De ce să nu pot juca?", a spus el, potrivit Agerpres.

"Sunt bucuros că am ajuns la 32 de ani la Mioveni şi să fie interesate de mine toate cele trei echipe care se bat la titlu an de an (n.r. - CFR Cluj, FCSB şi U Craiova). Dar am vorbit cu domnul Becali şi am promis că vin aici. Şanse la titlu avem, dacă vom juca la fel de bine ca în finalul campionatului trecut e normal să ne batem la titlu. FCSB an de an se bate la titlu. Eu cred că mă voi integra foarte bine aici. Mă cunosc cu majoritatea jucătorilor, cred că va fi OK. Acum am venit cu soţia şi copilul pentru că ei mă susţin peste tot în ţară la fiecare meci şi au dorit să fie lângă mine şi acum", a adăugat atacantul.

Finanţatorul FCSB, Gigi Becali, a menţionat că Rusu va fi titular în partida cu DAC Dunajska Streda, programată miercuri în Conference League.

"Rusu va fi titular miercuri. El nici nu ştie, dar va fi. Am vorbit cu Dică şi l-am întrebat dacă îl iau, joacă? Şi a zis că da, joacă, pentru că e mai bun decât ce are acum. Şi atunci va fi titular", a spus Becali.

Fotbalistul echipei CS Mioveni, Bogdan Rusu (32 de ani) şi jucătorul formaţiei UTA Arad, David Miculescu (21 de ani) au fost transferaţi, luni, de FCSB, cei doi atacanţi fiind prezentaţi oficial într-o conferinţă de presă de patronul Gigi Becali.

În vârstă de 32 de ani, Bogdan Rusu evoluează la CS Mioveni din octombrie 2020. În sezonul trecut a marcat 9 goluri în 37 de partide disputate, iar acum are 2 goluri în 2 meciuri pentru formaţia condusă de Alexandru Pelici. În cariera sa a mai evoluat la formaţiile Aerostar Bacău, Farul Constanţa, Astra Giurgiu, Dacia Unirea Brăila, SC Bacău, FC Braşov, Foresta Suceava, FC Hermannstadt, Petrolul Ploieşti şi Dunărea Călăraşi.