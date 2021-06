Bogdan Stelea este sincer: 'Nu meritam să fim la EURO 2020, ăsta e adevărul'

Fostul portar al naţionalei de fotbal a României, Bogdan Stelea, a declarat joi, că echipa pregătită de Mirel Rădoi nu merita să se califice la EURO 2020.

"Nu sunt neapărat dezamăgit că ne uităm la televizor, îmi pare rău, dar ţinând cont de condiţiile pe care le-am îndeplinit în ultimii ani, era de aşteptat să se întâmple aşa ceva. Nu suntem noi favoriţi să ne calificăm în permanenţă la EURO. Trebuia să fie unii care nu participă, deşi sunt organizatori, acum suntem noi şi Azerbaidjanul, asta este. Nu ne aflăm în jumătatea bună, pentru că din păcate nu merităm. Şi am făcut lucrurile într-un anume fel şi nu merităm, ăsta este adevărul. Organizatoric cred că vom fi în regulă, dar din punct de vedere a fotbalist strict nu meritam, pentru că nu a făcut ce trebuia să facem", a declarat Stelea.

''E greu să spun ce trebuie schimbat, pentru că în primul rând nici măcar nu este problema mea. Pentru asta sunt oameni acolo care ar trebui să facă asta. Nu ştiu dacă şi mentalitatea ar trebui schimbată. Eu cred că ar trebui să ne organizăm altfel şi fotbalul să însemne altceva, să dăm mult mai multă importanţă jucătorilor tineri. Dar nu cu genul ăsta de a promova jucători tineri cu forcepsul, să obligi oamenii să bage jucători în teren, nu sunt de acord cu asta. Nu poţi să promovezi un jucător doar pentru că are o anumită vârstă", a mai spus fostul portar.

El crede că la această ediţie a Campionatului European selecţionata Franţei va reuşi să câştige trofeul.: "Cred că Franţa va câştiga acest EURO. Îmi place ca echipă, am văzut că sunt o echipă serioasă, pot juca şi spectaculos, dar sunt şi pragmatici atunci când trebuie să o facă, se apară foarte bine, asta este opinia mea".

Foştii fotbalişti Ilie Dumitrescu, Bogdan Stelea, Florin Răducioiu, Daniel Pancu, Gheorghe Craioveanu, scrimera Ana-Maria Popescu (Brânză), luptătorul Cătălin Moroşanu, fostul baschetbalist Virgil Stănescu şi fostul boxer Mihai Leu au participat joi seara la lansarea revistei Super EURO, dedicată turneului final şi la deschiderea agenţiei Superbet Premium Store, agenţie VIP de pariuri sportive.

România a primit organizarea a patru meciuri din cadrul Campionatului European din 2020 pe Arena Naţională din Capitală. Bucureştiul va găzdui trei partide în cadrul Grupei C şi una în faza optimilor de finală. Astfel, pe Arena Naţională sunt programate meciurile Austria - Macedonia de Nord (13 iunie, ora 19:00), Ucraina - Macedonia de Nord (17 iunie, ora 16:00), Ucraina - Austria (21 iunie, ora 19:00), toate în Grupa C, precum şi partida din optimi care va opune câştigătoarea Grupei F şi formaţia clasată pe locul al treilea într-una din grupele A, B sau C (28 iunie, ora 22:00).

Programată iniţial în 2020, competiţia a fost amânată pentru 2021 ca urmare a pandemiei de coronavirus. EURO 2020, ediţie aniversară, care celebrează 60 de ani de la primul Campionat European, se va desfăşura în perioada 11 iunie - 11 iulie 2021. Cele 11 oraşe sunt: Bucureşti (România), Baku (Azerbaidjan), Copenhaga (Danemarca), Londra (Anglia), Munchen (Germania), Budapesta (Ungaria), Roma (Italia), Amsterdam (Olanda), Sankt Petersburg (Rusia), Glasgow (Scoţia), Sevilla (Spania).