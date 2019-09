Bogdan Trif: 'Ministerul Turismului va aloca bani agenţiilor de turism pentru a dezvolta sectorul de incoming'

Ministerul Turismului îşi propune să sprijine financiar agenţiile de turism pentru a dezvolta sectorul de incoming, pentru a atrage mai mulţi turişti străini în ţara noastră, a declarat marţi, la Sibiu, ministrul Bogdan Trif, potrivit Agerpres.

Potrivit acestuia, agenţiile de turism ar putea primi 50 de euro pentru prima noapte de cazare a unui turist străin, cu condiţia ca acesta să petreacă cel puţin patru nopţi într-o unitate turistică certificată din România.

"Pentru prima noapte de cazare urmează să le plătim 50 de euro, dar aici este o condiţie: ca acel turist străin să fie cazat patru nopţi în România, într-o structură clasificată. La ora actuală, conform datelor ministerului, un turist străin petrece doar circa două nopţi în România. Deci, din această situaţie, putem să facem un calcul matematic, statul român are de câştigat, pentru că, deşi în prima fază dai 50 de euro, turistul străin cheltuie în fiecare zi o sumă mai importantă. Deci, dacă mai punem încă două zile şi facem o medie (...), clar şi statul iese pe plus, pentru că aceşti bani intră în economia României. Dar e un avantaj foarte mare şi pentru agenţiile de turism, pentru că pot să îşi dimensioneze oferta mult mai bine, să aibă o ofertă mult mai atractivă. Cu 50 de euro, o agenţie, dacă ştie să negocieze (...), ar putea să aibă o ofertă de patru nopţi, dar cu plată doar pentru trei. (...) Ştiu că (reprezentanţii agenţiilor de turism - n.r) sunt supăraţi că nu am venit şi cu alte măsuri să îi sprijinim, dar viziunea mea, ca ministru, şi a echipei de la minister se desparte de cea a agenţiilor, pentru că agenţiile duc şi foarte mulţi oameni în afara ţării, iar în momentul în care duci oamenii în afară, şi banii din România se cheltuie în afara ţării. Iar noi nu ne dorim lucrul acesta, încercăm ca majoritatea banilor să fie introduşi în economia din ţara noastră", a declarat Bogdan Trif.

Ministrul Turismului a mai vorbit şi despre majorarea valorică a voucherelor de vacanţă, începând de anul viitor, menţionând că acestea au fost "principalul motor de dezvoltare turistică în 2018", conform unui studiu realizat de mediul privat.

"Ne dorim să îmbunătăţim acest sistem şi să lungim sezonul turistic şi atunci o să acordăm vouchere cu o valoare mai mare în extrasezon, în lunile în care numărul de turişti, să spunem, e mai mic comparativ cu celelalte perioade ale anului şi aici vorbim de octombrie-noiembrie şi de martie-aprilie, când valoarea voucherelor de vacanţă o să fie 2.080 lei. (...) Dacă transformăm în euro, sunt peste 400 de euro, e o sumă, spun eu, consistentă, cu care poţi să îţi petreci un concediu decent", a spus Bogdan Trif.

Acesta a negat categoric faptul că ar fi vorba despre "o pomană electorală", aşa cum afirmă opoziţia, susţinând că este o măsură care ar ajuta economia românească.

"Aceşti bani ajung, în final, în industria naţională, fie că vorbim despre hoteluri, pensiuni, restaurante etc. şi această industrie este în proporţie de aproape sută la sută privată. Deci, ajutăm, e un sprijin direct al statului acordat acestui sector privat, sector văduvit de foarte mult timp. Noi avem un potenţial extraordinar pe turism, care, din păcate, nu a fost valorificat, iar prin această măsură cred că mai ridicăm sectorul turistic. Nu vă ascund că, înainte de a lua această decizie, m-am consultat cu sectorul privat, care s-a arătat încântat şi avem toate susţinerea lor", a mai afirmat Bogdan Trif .