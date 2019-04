Bogdan Vătăjelu, după moartea fostului coleg : Era un băiat cu suflet mare

Atacantul ceh Josef Sural (28 de ani), de la Alanyaspor, a decedat luni dimineaţă, în urma unui accident auto survenit în Turcia, iar tragedia sa l-a afectat şi pe Bogdan Vătăjelu, cei doi fiind coechiperi la Sparta Praga până la începutul acestui an potrivit mediafax

Sural a sosit la Sparta Praga, de la Slovan Liberec, în 2016, iar din ianuarie 2017 a fost coleg cu Bogdan Vătăjelu. Fostul jucător al Craiovei, în prezent împrumutat la Jablonec, s-a declarat foarte afectat de vestea aflată în dimineaţa zilei de luni şi i-a făcut o caracterizare internaţionalului ceh.



"Când am aflat dimimineaţă, am crezut că e o glumă, dar se pare că nu a fost aşa. Mai multe nu ştiu, am înţeles că a fost un accident. Am fost colegi doi ani, ne-am înţeles foarte bine, am şi colaborat foarte bine când am jucat împreună şi sunt mai mult decât afectat pentru că a fost un băiat cu care m-am înţeles excelent. A fost căpitan la puţin timp după ce s-a retras Lafata. Era un băiat cu suflet mare, cu un caracter foarte curat. Chiar îmi vine greu să vorbesc despre asta", a spus Bogdan Vătăjelu, pentru ProSport.



Din primele informaţii, s-ar părea că şoferii microbuzului echipei Alanyaspor au adormit la volan, iar după doar câteva secunde s-a produs accidentul. Chiar dacă erau doi şoferi la bord, amândoi ar fi adormit, conform unui comunicat emis de autorităţile locale. Sural a fost transportat la cel mai apropiat spital, însă medicii nu l-au putut salva. Sural se afla într-un microbuz cu alţi şase colegi: Papiss Cisse, Djalma Campos, Baiano, Welinton, Isaac Sackey şi Steven Caulker.



Josef Sural a evoluat în 80 de partide pentru Sparta Praga, reuşind să înscrie 25 de goluri. De asemenea, atacantul avea şi 20 de prezenţe în echipa naţională a Cehiei, pentru care a punctat o dată.