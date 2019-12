Bogdan Vintilă, antrenor FCSB, după victoria cu Poli Iași: 'Băieții merită toate felicitările, au arătat sacrificiu'

Bogdan Argeș Vintilă respiră ușurat după victoria pe final, din ”Copou”, scor final 1-2. Așa cum a obișnuit publicul până acum, tehnicianul oferă credit total jucătorilor săi, anunță MEDIAFAX.

”Băieții merită toate felicitările, au dat dovadă de sacrificiu, luptă și echilibru, foarte important. Ne-am creat foarte multe ocazii, puteam să mai marcăm, până la urmă e bine când se termină cu victorie. Am vrut să aducem prospețime în joc, prin schimbări și am reușit până la urmă. Mi-au plăcut toți jucătorii, in ciuda terenului greu, au reușit să facă toți față fizic.” , a declarat Vintilă la finalul meciului. Totodată, acesta a acuzat starea nu tocmai bună a gazonului și afirmat că se aștepta la o evoluție bună a celui mai periculos jucător al ieșenilor, Andrei Cristea.

”Terenul a fost moale, s-au descurcat bine toți jucătorii, sunt mulțumit de ei. Le-am spus fundașilor că au în față un jucător cu experiență, unul care inventează goluri, Andrei Cristea. Și-au dat și ei seama.” , a declarat Bogdan Vintilă la finalul meciului.

După informațiile apărute, conform cărora Dennis Man se află în vizorul Sevillei, antrenorul lui FCSB îndeamnă la calm și încearcă să liniștească apele unui posibil transfer. ”Dennis Man este jucatorul nostru, trebuie să iși facă datoria la club, mă bucur că a marcat, chiar i-am recomandat să fie mai liniștit, că golul vine. Și a venit, un gol de trei puncte”.