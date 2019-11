Bogdan Vintilă, după FCSB-Sepsi, 2-1: 'Am învins o echipă puternică și că ne continuăm drumul spre play-off'

FCSB a câștigat meciul din etapa a 15-a a Ligii 1 cu 2-1, după ce a fost condusă la pauză de Sepsi. La finalul partidei, antrenorul vicecampioanei a vorbit despre discursul pe care l-a avut la vestiar, în pauză, cu elevii săi, potrivit news.ro.

"De obicei în aceste situații se începe pe un ton calm și se încheie pe un ton mai strident, după iar pe un ton calm, pentru că trebuie să dăm încredere jucătorilor. La pauză am corectat lucrurile pe care nu le făcusem în prima repriză, am început jocul foarte moale, am avut posesie, dar fără a ne crea ocazii foarte multe.

Am avut într-adevăr două ocazii periculoase prin Florinel și nu am reușit să marcăm. După pauză consider că ne-am făcut jocul nostru, un joc de posesie și cu multe faze de poartă. Din păcate nu am reușit să marcăm mai mult pentru că puteam să marcăm încă patru-cinci goluri ușor.

Eu sunt fericit că am câștigat, că am învins o echipă puternică și că ne continuăm drumul spre play-off.

Nu mă uit în urmă, nu contează ce am făcut ieri, contează ce fac de acum înainte, nu stau să număr meciurile pe care le-am avut, eu mă uit doar înainte și trebuie să văd ceea ce fac. Nu contează în fotbal ce ai făcut ieri, contează ceea ce faci azi și ceea ce poți face mâine", ", a declarat Bogdan Argeș Vintilă, potrivit digisport.ro, care are zece meciuri consecutive fără înfrângere, în toate competițiile.

FCSB a urcat pe locul patru în clasamentul Ligii 1, cu 24 de puncte, la șase distanță de liderul CFR Cluj, patru lungimi față de ocupanta locului doi, Viitorul, și la egalitate de puncte cu Universitatea Craiova, care va juca luni, 4 noiembrie, contra echipei Dinamo, în ultimul meci din etapa a 15-a.

De cealaltă parte, Sepsi, care a înregistrat a treia înfrângere în cele 15 etape, este pe locul 10 cu 16 puncte.