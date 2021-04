Ilie Bolojan i-a propus lui Florin Cîțu eliminarea tuturor restricțiilor în localitățile cu peste 50% din populație vaccinată

Primarul din Oradea, Ilie Bolojan, i-a propus premierului Florin Cîțu ca localitățile cu grad mare de vaccinare, de peste 50-60%, să se redeschidă mai repede, aceasta fiind o modalitate de a accelera campania de vaccinare.

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a spus, după întâlnirea primarilor cu premierul Florin Cîțu, că una dintre propunerile avansate pentru accelerarea campaniei de vaccinare a venit de la primarul din Oradea, Ilie Bolojan.

„Domnul primar de la Oradea a înaintat o propunere spre analiza Guvernului, ca acele comunități, orașe care reușesc să aibă un grad mai mare de vaccinare cu ambele doze, de 50 – 60% de imunizare, să poată redeschide mai repede. Premierul a fost deschis, a spus că analizează, dar și pe noi ne-ar ajuta această propunere a colegului nostru pentru a încuraja și mai mult toți actorii locali, de la HoReCa până la organizatorii de evenimente, la alți actori care mai sunt în oraș, pentru redeschiderea mai rapidă a economiei”, a spus Emil Boc.

Boc a precizat că mesajul premierului a fost că economia trebuie să se redeschidă treptat.

„Evenimentele, activitățile culturale, teatre, opere, cinematografe, festivaluri trebuie să se redeschidă cu o singură condiție: vaccinare, vaccinare, vaccinare. Din această perspectivă, noi am venit cu susținerea acestui demers și am spus că un orizont cât mai repede anunțat pentru redeschiderea acestor activități ne va ajuta pe noi să susținem și mai bine campania de vaccinare, pentru că, de exemplu, dacă vorbim de festivalieri, dacă de acum le spunem că va fi în luna august UNTOLD-ul, cu siguranță foarte mulți vor merge să se vaccineze. La fel Electric Castle sau Jazz in the Park sau Festivalul de Film Transilvania sau alte festivaluri. Vorbesc acum în numele Clujului, dar același lucru e valabil pentru toată lumea”, a mai spus primarul orașului Cluj-Napoca.

În acest sens, Florin Cîțu le-a transmis primarilor că au tot sprijinul Guvernului, pentru accelerarea campaniei de vaccinare, punând la dispoziție centre drive-through, centre mobile. De asemenea, le-a spus primarilor că pot fi susținute maratoane ale vaccinării precum cel de la TImișoara, dar și alte alte campanii pentru a fi cât mai aproape de comunitate.

De asemenea, din 4 mai începe campania prin intermediul medicilor de familie.

Tot din 4 mai ar putea începe imunizarea cu serul monodoză produs de Johnson&Johnson.

„Asta ne dă nouă posibilitatea – cei din marile municipii – să facem centre drive-through cu o singură doză, iar în locurile unde sunt persoane mai sărace sau comunități defavorizate să mergem cu o singură doză”, a mai spus Emil Boc.

Boc a precizat că primarii au venit cu mai multe propuneri către premier pentru accelerarea și să menținerea „entuziasmul pentru vaccinare”.