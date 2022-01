Bolt, cea mai mare platformă europeană de mobilitate, a ajuns la o valoare de piață de 7,4 miliarde de euro

Start-up-ul estonian Bolt, cea mai mare platformă europeană de mobilitate, a informat marţi că a strâns o finanţare de 628 milioane de euro de la investitori conduşi de fondurile Sequoia Capital şi Fidelity Management and Research Co, ceea ce duce valoarea sa la 7,4 miliarde de euro, informează Reuters, citat de Agerpres.

Bolt, rivalul grupului american Uber, a derulat precedenta rundă de finanţare în luna august a anului trecut, când a fost evaluat la patru miliarde de euro. Compania are peste 100 de milioane de utilizatori în 45 de ţări şi peste 400 de oraşe din Europa şi Africa."Ne extinde toate cele cinci linii de produse extrem de rapid, investim în cercetare şi dezvoltare şi ne lansăm în noi oraşe", a declarat directorul general de la Bolt, Markus Villig.În timp ce Uber este principalul rival pe piaţa serviciilor de ride-hailing, Bolt are competitori şi pe piaţa livrării de mâncare precum Just Eat Takeaway.com şi DoorDash, care tocmai a intrat pe piaţa din Europa în urma preluării Wolt pentru opt miliarde de dolari.Pentru a câştiga clienţi, platformele de livrări oferă discounturi ceea ce conduce la adevărate războaie de preţuri pe unele pieţe."În multe cazuri am fost forţa conducătoare care a dus la scăderea preţurilor pentru consumatori. Din prima zi ne-am concentrat pe a avea cele mai mici preţuri. Am oferit preţuri substanţial mai mici decât oricine altcineva din industrie...şi ne aşteptăm ca acest lucru să continue", a spus Markus Villig.Pe lângă serviciile de transport la cerere pentru persoane şi pentru companii, Bolt oferă servicii de micromobilitate, adică de închiriere de trotinete electrice, de transport de mâncare şi de produse alimentare, prin aplicaţia Bolt Food şi de livrare de produse alimentare şi non-alimentare, prin Bolt Market.În România, Bolt oferă servicii de transport la cerere în 22 de oraşe, după ce la finele anului trecut a început să opereze la Alba Iulia, Târgu Mureş şi Baia Mare.