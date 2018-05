BOMBĂ de la SRI: Serviciul recunoaște că acordul SECRET cu ÎCCJ și Parchetul General e VALABIL și acum

Preşedintele Comisiei parlamentare de control a activităţii SRI, Claudiu Manda, a anunţat, marţi, că a transmis ÎCCJ o scrisoare privind datele protocolului încheiat între ICCJ, SRI şi Parchetul general, menţionând că, în opinia Serviciului, acest protocol este încă valid, deoarece nu a fost denunţat.

"Am formulat un răspuns săptămâna trecută către ÎCCJ la scrisoarea deschisă pe care am primit-o de la doamna preşedinte al ÎCCJ despre protocolul sau protocoalele dintre ICCJ, SRI şi Parchet. Am trimis în răspunsul acela titlul protocolului, numele de înregistrare ale protocolului, cele trei instituţii care au semnat şi cei de la Direcţia juridică ne-au spus că, în opinia SRI, protocolul este încă valid. Dacă este un alt protocol sau este diferit de cel pe care îl are doamna preşedinte, e o chestiune pe care domnia sa o va evalua şi dacă putem să o ajutăm, o vom face", a afirmat Claudiu Manda.

El a precizat că protocolul pe care l-a văzut este semnat de trei părţi - ICCJ, SRI şi Parchetul general - şi a spus că nu a primit, în cazul acestuia, un document de denunţare, ca în cazul altor două protocoale, scrie agerpres.ro.

"Doresc să precizez foarte clar: protocolul pe care noi l-am văzut la Direcţia juridică şi am solicitat să ne parvină şi la comisie este semnat între Înalta Curte, Parchetul general şi SRI, deci este semnat în trei părţi, pentru că a apărut în spaţiul public că ar fi semnat între două părţi. Cel pe care l-am văzut noi este semnat în trei părţi. Dacă în cazul protocoalelor prezentate în spaţiul public am solicitat să ne prezinte şi documentul de denunţare şi ne-au prezentat schimbul de adrese prin care s-au denunţat cele două protocoale, în ceea ce priveşte acest protocol ne-au spus că, în opinia lor, este încă valid, nu a fost o solicitare de a fi denunţat nici din partea Serviciului Român de Informaţii şi nici din partea ICCJ. Că este sau nu valid, că este sau nu interpretat ca fiind valid, este o chestiune pe care fiecare poate să o interpreteze. Ce pot să spun eu şi ceea ce am transmis doamnei preşedinte ICCJ a fost acest lucru: că în opinia Serviciului protocolul pe care noi l-am văzut este încă valid sau că nu a fost denunţat", a explicat Manda.

Preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Cristina Tarcea, i-a trimis în 24 aprilie o scrisoare deschisă lui Claudiu Manda, preşedintele Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii SRI, în care solicită să-i trimită un al doilea protocol clasificat de cooperare, despre care senatorul afirmase că a ajuns în posesia Comisiei, dar care nu se află în arhiva instanţei.