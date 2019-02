'BOMBA' din ordonanţa lui Tudorel Toader pentru desemnarea procurorului european: Condiţia de care Kovesi nu ar trece

Miercuri seara a fost publicată în Monitorul Oficial ordonanţa de urgenţă nr. 8/2019, care stabileşte procedura de desemnare a trei candidaţi din partea României la o funcţie de execuţie în cadrul Parchetului European. Dintre cei trei candidaţi, un singur magistrat va fi ales de autorităţile europene să lucreze în subordinea viitorului procuror-şef european. Actul normativ adoptat marţi de Guvernul Dăncilă conţine un detaliu interesant: viitorul procuror european trebuie să îndeplinească o condiţie pe care Laura Codruţa Kovesi, potenţial viitor şef al procurorilor europeni, nu o îndeplineşte.

CITEȘTE ȘI: Cercetătorii americani, concluzie-surpriză: Băutura care previne pierderea auzului

Articolul 1, alin. (3) al OUG 8/2019 prevede: "Îşi pot depune candidatura procurori sau judecători cu minimum 15 ani vechime în funcţia de procuror sau judecător, cu grad de parchet de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, respectiv cu grad de curte de apel, şi care dispun de experienţă practică relevantă în sistemul judiciar românesc."

Laura Codruţa Kovesi are doar grad de parchet de pe lângă tribunal. Fosta şefă a DNA a încercat să obţină direct, fără examen, gradul de parchet de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, însă cererea i-a fost respinsă de Secţia pentru procurori a CSM.

De altfel, Regulamentul (UE) 2017/1.939 al Consiliului din 12.10.2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce priveşte instituirea Parchetului European, document care stabileşte condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească procurorul-şef european şi procurorii din subordine, are o regulă asemănătoare. Art. 14 alin. 2 lit. c) prevede că o condiție necesară pentru înscrierea în această competiție este calificarea necesară pentru a putea fi numit la cel mai înalt parchet din țară. Or Laura Codruţa Kovesi nu are în acest moment această calificare, putând fi doar delegată la PÎCCJ, printr-un artificiu al Secţiei pentru procurori a CSM.

În aceste condiţii, dacă ajunge procuror-şef european, Laura Codruţa Kovesi va avea o calificare inferioară tuturor procurorilor din subordine.

CITEȘTE ȘI: Tot ce trebuie să ştii despre sucul de roşii: Cum ajută sănătatea şi care sunt riscurile .