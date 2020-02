'BOMBA' financiară din Justiție: sute de milioane de euro pierduți în instanță

Dezvaluire importanta in Parlament. Din cauza legilor care au schimbat salarizarea magistratilor, s-a inregistrat un val de plangeri in instanta si reclamantii au castigat pe banda rulanta. In ultimii ani s-au platit peste 200 de milioane de euro din cauza legislatiei prost facute si estimarea este ca in urmatorii patru ani se vor plati alti aproape 400 de milioane de euro, a explicat marti, la audierea din Parlament, ministrul propus la Justitie, Catalin Predoiu. ”Avem o perfecta dezordine in sistemul salarial din justitie. Guvernele au pierdut treptat din mana politica salariala in domeniul justitiei”, a zis acesta. Situatia prezentata la audieri:

Legile necorelate si prost scrise in domeniul salarial au deschis calea actiunilor in instanta pentru recuperarea a tot felul de sporuri, lamuriri de dispozitiv, aplicarea venitului de referinta sectorial, dobanzi, penalizari si altele. La randul lor, aceste hotarari s-au rulat precum un bulgare de zapada care a devenit urias in ciuda interventiilor legislative de esalonare. Spre exemplu, numia in 2015 au fost alocate si cheltuite in acest sens aproape 110 miliane euro, in 2016 - 18,3 milioane euro, in 2017 - 63 milioane euro, in 2018 - 38 miliaone euro, in 2019 - 65 milioane euro, Sunt bani datorati si platiti de Guvern, rezultati din legi necorelate.

Estimarile noastre, pe baza datelor pe care le avem din institutiile la care MJ este ordonator principal de credite, sunt in sensul ca in perioada 2020-2024 se vor plati aproximativ 390,2 milioane euro pentru drepturi salariale stabilite prin hotarari judecatoresti.

Drepturi si avantaje sociale cum ar fi diurne, transport, chirii, acordate de-a lungul vremii au marit factura. Numai in 2019, MJ, MAN - IM, MP, ÎCCJ au alocat și cheltuit 45 de milioane euro pe astfel de drepturi.

E nevoie de ordine legislativa urgenta in domeniul salarial in domeniul justitiei. Este nevoie de o lege salariala destinata exclusiv puterii judecatoresti (...) sa elimine necorelarile, inechitatile, sa stopeze valul de procese pentru drepturile salariale, sa esaloneze restantele, sa stabileasca un grafic unitar de plati pentru hotararile care vin