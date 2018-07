BOMBĂ Ministrul Natalia Intotero anunță că românii din diaspora nu vor veni la mitingul din 10 august: 'Nu am auzit să vină în țară la acest miting'

Deși românii din diaspora se pregătesc de un miting cu un milion de participanți, conform cererii depuse pentru aprobare la Primăria Capitalei, ministrul pentru Românii de pretutindeni, Natalia Intotero susține că din vizitele sale în diaspora nu are cunoștință de o asemenea mișcare de stradă.

„Nu am această informație, în cadrul întâlnirilor pe care le-am avut cu comunitățile noastre, nu am auzit să vină în țară la acest miting. Acum vom vedea, e dreptul fiecaruia să protesteze. Am întâlnit mulți români sunt foarte bine integrați. (…) Își doresc să fie mai bine informați cu ce se întâmplă în localitățile de unde vin, am rugat să-și deschidă o linie de comunicare cju aceștia”, a declarat ministrul Natalia Intotero, conform Antena 3.

