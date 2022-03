Bombardament puternic al aviației ruse la Jîtomir. Au fost lovite grav blocuri de locuințe, o termocentrală și o serie de fabrici (Video)

După ce un bloc de apartamente și o fabrică importantă de textile din Jîtomir ar fi fost distruse marți seară, primarul orașului, Serhii Sukhomlyn, anunță miercuri că un alt atac aerian a avut loc în localitatea sa, iar o termocentrală și o clădire civilă ar fi fost lovite, relatează CNN.

Vezi și: Foto-Video | Atac aerian la Mariupol: rușii au bombardat o maternitate, un spital și o secție de copii

Primarul Jîtomirului a spus miercuri pe Facebook că „Tocmai a mai fost lansat un atac aerian. Centrala termică din Jîtomir a fost lovită și o clădire civilă.”

În clădirea civilă lovită, primarul a spus că o femeie în vârstă care locuia acolo s-a ascuns în subsol și a ieșit în viață cu răni ușoare, pentru care este tratată la un spital.

Primarul a mai spus că toate ferestrele a două spitale au fost sparte de suflul exploziilor, inclusiv la un spital de copii, dar unde nu au fost victime și toată lumea se afla într-un adăpost antiaerian.

Deocamdată, nu există victime asociate atacului de la termocentrală, dar „cel mai probabil” va trebui să fie oprită, potrivit primarului. Centrala alimentează o mare parte a orașului, a spus el, furnizând căldură pentru 30% din Jîtomir. Sukhomlyn a spus că oficialii vor face tot posibilul pentru a pune în funcțiune din nou.

Sâmbătă, un atac aerian a pus la pământ o parte a unei fabrici de tancuri ucrainene în afara orașului Jîtomir.

#Kharkiv, Northern Saltovka. This is how, according to Putin, the “special operation” for “denazification” is going on. pic.twitter.com/cD22Ordc9F