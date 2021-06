Bombardamente israeliene în Fâșia Gaza după ce baloane incendiare au fost lansate din enclavă

Aviaţia israeliană a efectuat miercuri devreme lovituri în Fâşia Gaza după lansarea mai multor baloane incendiare de pe acest teritoriu palestinian spre sudul Israelului, potrivit surselor din cadrul serviciilor de securitate palestiniene şi unor martori, notează AFP preluat de agerpres.

Aceste lovituri şi tiruri de baloane sunt primele incidente majore dintre Israel şi Fâşia Gaza după armistiţiul de la 21 mai, care a pus capăt la 11 zile de război-fulger soldat cu 260 de morţi pe partea palestiniană, printre care copii, adolescenţi şi combatanţi, şi 13 decese în Israel, inclusiv un copil, o adolescentă şi un soldat.

VIDEO: Israeli forces launch air strikes on Gaza.



An explosion lights up the night sky in Khan Yunis, in the Gaza Strip, as Israel shells the Palestinian enclave. The Israeli air force says it was responding to incendiary balloons sent into southern Israel from Gaza pic.twitter.com/2FsiLiSKRr