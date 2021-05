Boris Johnson ar putea deveni premierul care a pierdut Scoţia, avertizează fostul prim-ministru britanic Gordon Brown

Boris Johnson ar putea rămâne în memoria colectivă ca fiind premierul care a pierdut Scoţia, avertizează fostul prim-ministru britanic Gordon Brown, în contextul în care premierul scoţian, Nicola Sturgeon, intenţionează să organizeze un referendum pe tema apartenenţei regiunii la Marea Britanie.

"Problema pentru Boris Johnson se referă la uniunea britanică şi cred că a fost o propoziţie despre acest lucru în discursul de ieri. Eu nu cred că el s-a gândit, nu cred că înţelege, cred că în primul rând ar trebui să înţeleagă", afirmă Gordon Brown, fost lider al Partidului Laburist şi fost premier al Marii Britanii în perioada 2007-2010, potrivit mediafax.ro.

Boris Johnson "este istoric, ar trebui să îşi amintească faptul că lordul North a fost premierul care a pierdut America, iar lumea îşi aminteşte de el doar în legătură cu acest lucru; dacă Boris Johnson devine premierul care pierde Scoţia şi asistă la sfârşitul Marii Britanii, doar pentru acest lucru va fi în memoria lumii", a atras atenţia Gordon Brown, potrivit publicaţiei The Daily Record.

Boris Johnson, liderul Partidului Conservator, a militat vehement pentru retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeană (Brexit) şi a obţinut acest lucru.

Referendumul prin care s-a decis Brexit a generat o profundă criză internă în Marea Britanie, în contextul în care Scoţia, Irlanda de Nord şi Ţara Galilor au semnalat că vor rămânerea în UE, avertizând chiar cu independenţa. După referendumul privind Brexit, desfăşurat în 2016, foştii premieri Tony Blair şi John Major au atras atenţia că retragerea din Uniunea Europeană va pune în pericol unitatea Marii Britanii, afectând acordul de pace privind Irlanda de Nord şi alimentând mişcarea proindependenţă în Scoţia. "Abandonaţi apartenenţa Marii Britanii la Uniunea Europeană şi să nu fiţi surprinşi că la final, drept consecinţă, abandonăm unitatea noastră ca ţară", declara John Major, premier conservator britanic în intervalul 1990-1997. "Votul în favoarea ieşirii din UE pune în pericol viitorul Irlandei de Nord", a spus, la rândul său, fostul premier laburist Tony Blair.

Scoţia vrea un nou referendum pe tema independenţei faţă de Marea Britanie

Premierul Scoţiei, Nicola Sturgeon, a salutat, sâmbătă seară, victoria Partidului Naţional Scoţian (SNP) în scrutinul parlamentar regional şi a anunţat intenţia de a organiza un nou referendum privind independenţa faţă de Marea Britanie. Partidul Naţional Scoţian (SNP), o formaţiune social-democrată şi proindependenţă, a câştigat scrutinul parlamentar desfăşurat în Scoţia, obţinând 64 de locuri în Parlamentul regional, care are 129 de membri. "Am sarcina de a construi o Scoţie mai bună pentru toată lumea care locuieşte aici, aceasta va fi prioritatea mea în fiecare zi", a declarat premierul Scoţiei, Nicola Sturgeon, salutând o victorie "istorică şi extraordinară". "După ce va trece criza pandemiei, cetăţenii Scoţiei vor avea şansa de a decide viitorul. Am promis acest lucru şi intenţionez să îl respect", a subliniat Nicola Sturgeon, referindu-se la intenţia de a organiza un nou referendum privind independenţa Scoţiei faţă de Marea Britanie.

"Organizarea referendumului este voinţa cetăţenilor. Nu mai există nicio justificare pentru ca Boris Johnson sau oricine altcineva să blocheze dreptul poporului Scoţiei de a decide asupra viitorului", a subliniat Nicola Sturgeon, avertizând Guvernul de la Londra că organizarea unui referendum privind independenţa Scoţiei poate fi oprită doar de o instanţă judiciară. "Eu spun că, dacă Boris Johnson vrea să oprească referendumul, va trebui să treacă la o acţiune judiciară. Dacă Boris Johnson nu face acest lucru, referendumul va fi legal. Dacă intentează o acţiune judiciară, vor decide instanţele", a afirmat Nicola Sturgeon. Referendumul ar putea avea un rezultat în favoarea independenţei Scoţiei, pe fondul stării de nemulţumire faţă de retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeană (Brexit).

Irlanda de Nord se confruntă cu violenţe intercomunitare din cauza Brexit

Retragerea Marii Britanii din UE a generat o stare generală de nemulţumire şi violenţe în provincia britanică Irlanda de Nord. Premierul nord-irlandez, Arlene Foster, a anunţat recent că va demisiona, în contextul crizei politice care a culminat cu violenţe din cauza apariţiei controalelor la limita administrativă cu restul Marii Britanii din cauza Brexit.

Provincia britanică Irlanda de Nord menţine unele reglementări UE, în virtutea Acordului post-Brexit, pentru a fi evitate controalele vamale la frontiera cu Irlanda, stat membru al Uniunii Europene. În ultimele luni au apărut probleme privind transportul mărfurilor între provincia britanică Irlanda de Nord şi restul Marii Britanii. Unele puncte vamale portuare au fost închise, după ce angajaţii responsabili de verificări au primit ameninţări.

În contextul retragerii din Uniunea Europeană, Marea Britanie a fost nevoită să acorde un statut special provinciei britanice Irlanda de Nord în relaţia cu UE pentru a evita apariţia controalelor vamale la frontiera cu Irlanda, ceea ce ar fi afectat semnificativ Acordul de Pace din Vinerea Mare (1998), care a pus capăt conflictului militar nord-irlandez. Însă menţinerea reglementărilor UE în Irlanda de Nord generează probleme privind tranzitul mărfurilor spre şi dinspre restul Marii Britanii.