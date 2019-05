Boris Johnson este favoritul clar în cursa internă pentru postul de lider al Partidului Conservator - Ar pute să o înlocuiască pe Theresa May

Boris Johnson, fostul ministru de Externe şi un politician pro-Brexit, este principalul favorit printre membrii Partidului Conservator pentru a o înlocui pe Theresa May la conducerea partidului şi implicit în funcţia de premier, relatează Reuters potrivit news.ro.

Conform unui sondaj YouGov comandat de The Times, 39% dintre conservatori l-ar vota pe Johnson iar pe locul doi se situează fostul ministru al Brexitului, Dominic Raab, cu doar 13%.

Premierul britanic Theresa May a promis că va anunţa în prima săptămână din iunie, după ce acordul Brexitului va fi votat în parlament, când va fi ales succesorul său.

May a supravieţuit unui vot de neîncredere al parlamentarilor conservatori la sfârşitul lui 2018 iar regulile partidului prevăd că ea nu mai poate fi contestată până în decembrie 2019.

Însă May se află sub o presiune din ce în ce mai mare de a părăsi guvernul în această vară în urma impasului în negocierile pentru Brexit şi a rezultatelor slabe obţinute de conservatori la alegerile locale din Anglia.