Boris Johnson, întâlnire secretă cu un fost agent KGB apropiat de Putin: fiul acestuia a ajuns în politica mare din Marea Britanie

Premierul britanic Boris Johnson le-a spus parlamentarilor că a avut întâlniri fără martori, printre alți oficiali, cu un om de afaceri rus, fostul miliardar Alexander Lebedev, care a servit cândva în KGB.

Omul de afaceri Alexander Lebedev este un fost agent KGB, care are legături cu preşedintele Rusiei, Vladimir Putin. El este proprietarul publicaţiilor The Evening Standard şi The Independent.

Întrebat dacă a avut vreo întâlnire privată în 2018 cu oligarhul rus Alexander Lebedev, Boris Johnson a declarat că nu îşi mai aminteşte exact, dar a părut să confirme. "Cred că probabil m-am întâlnit, dar trebuie să verific. M-am întâlnit cu el de câteva ori, dacă a fost când eram ministru de Externe, atunci, da", a admis Boris Johnson.

Această dezvăluire este de fapt "foarte gravă", a declarat Nick Timothy, fost şef de cabinet la Downing Street, citat de Sky News.

Boris Johnson a fost cel care l-a făcut pe fiul lui Alexander Lebedev, Eugene, membru al Camerei Lorzilor. Numirea a stârnit multe discuții și, potrivit Sunday Times, titlul de peerage i-a fost acordat lui Lebedev Jr. în ciuda avertismentelor agențiilor de informații că bărbatul ar putea reprezenta o amenințare la adresa securității naționale.

Lebedev însuși, actualul proprietar al Evening Standard, a negat întotdeauna că ar fi reprezentat o amenințare pentru Marea Britanie. Potrivit Sunday Times, recomandarea serviciilor de securitate a fost retrasă după intervenția personală a lui Boris Johnson, un vechi prieten al lui Lebedev Jr.