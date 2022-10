Boris Johnson s-a retras din cursa pentru Downing Street

Fostul premier britanic Boris Johnson a anunţat, duminică seară, că nu va candida pentru conducerea Partidului Conservator şi implicit pentru postul de prim-ministru, el precizând că deşi are susţinerea necesară, consideră că “nu ar fi corect” să candideze, potrivit news.ro

Johnson a menţionat că avea susţinerea a 102 parlamentari, informaţie pe care bbc.com notează că nu a putut să o confirme, deoarece doar 57 de parlamentari şi-au declarat public susţinerea pentru Johnson.

“Pot confirma în această seară că am trecut de pragul foarte înalt de 102 susţineri şi că mi-aş putea depune candidatura mâine. Sunt şanse mari să am succes la alegeri în rândurile membrilor Partidului Conservator şi pot reveni vineri în Downing Street. Dar în ultimele zile am ajuns din nefericire la concluzia că pur şi simplu nu ar fi corect să fac asta. Nu poţi guverna eficient decât dacă ai un partid unit în parlament”, a explicat Johnson.

În cursa pentru Downing Street rămân Rishi Sunak, fost ministru britanic al Finanţelor, şi ministrul însărcinat cu Relaţia cu Parlamentul Penny Mordaunt.