Borussia Dortmund a fost învinsă la un scor umilitor de Mainz, la câteva zile după calificarea în finala Ligii Campionilor

Borussia Dortmund a fost învinsă la un scor umilitor pe terenul lui Mainz, 3-0, sâmbătă, în etapa 33-a, penultima a Bundesligii, la câteva zile după calificarea în finala Ligii Campionilor, conform Agerpres.

La patru zile după eliminarea lui PSG în semifinalele Ligii Campionilor, antrenorul lui Dortmund, Edin Terzic, a schimbat radical formula de start, doar Nico Schlotterbeck fiind titular atât în returul din capitala Franţei, cât şi în meciul de la Mainz, notează AFP. Gazdele s-au desprins după mai puţin de o jumătate de oră de joc, prin golurile lui Leandro Barreiro (minutul 12) şi Lee Jae-sung (19, 23).

Cu o etapă rămasă, Mainz, cu 32 de puncte a urcat pe locul 15. Învinsă dramatic de FC Koln, cu 3-2, după ce a condus cu 2-0, Union Berlin a coborât pe locul 16, care la finalul sezonului presupune disputarea unui baraj pentru evitarea retrogradării.Union Berlin are 30 de puncte. FC Koln are acum 27 de puncte şi păstrează mici speranţe să încheie pe poziţia a 16-a.Bayer Leverkusen, care şi-a asigurat de mai mult timp câştigarea campionatului, are 84 de puncte după 34 de jocuri şi este urmată de Stuttgart, 70 p (33 j), Bayern Munchen, 69 p (32 j), RB Leipzig, 64 p (33 j), Dortmund, 60 p (33 j), Eintracht Frankfurt, 46 p (33 j) etc.Rezultate consemnate în etapa a 33-a:vineriAugsburg - Stuttgart 0-1A marcat: Guirassy (48)sâmbătăRB Leipzig - Werder Bremen 1-1Au marcat: Sesko (61), respectiv Seiwald (35 - autogol)Freiburg - Heidenheim 1-1Au marcat: Doan (29), respectiv Sessa (37)Borussia Moenchengladbach - Eintracht Frankfurt 1-1Au marcat: Hack (9), respectiv Ebimbe (35)FC Koln - Union Berlin 3-2Au marcat: Kainz (45 - penalty), Tigges (87), Downs (90+2), respectiv Knoche (15), Volland (19 s.p.)Mainz - Borussia Dortmund 3-0Au marcat: Barreiro (12), Lee Jae-Sung (19, 23)Duminică se joacă partidele Darmstadt - Hoffenheim, Bayern Munchen - Wolfsburg şi Bochum -Bayer Leverkusen