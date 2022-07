Bosniacul Mladen Jojic, antrenor la Steaua pentru a treia oară

Jojic, care a semnat un contract valabil pe trei sezoane, a mai antrenat Steaua în sezoanele 1999-2000 şi 2012-2013.Pe lângă Steaua, în prima ligă din România, Mladen Jojic le-a mai pregătit pe Elba Timişoara, Gaz Metan Mediaş sau CSU Asesoft Ploieşti la masculin, Livas Târgovişte şi Nova Vita Târgu Mureş, la feminin. De numele său se leagă singurul trofeu european pentru baschetul masculin din România, obţinut în 2005 cu Asesoft în FIBA Europe Cup.''În inima mea, pe primul loc, e Steaua. E prima echipă pe care am antrenat-o, cu mare tradiţie. Eu ştiu şi am văzut ce înseamnă Stângă, Munteanu, am fost aproape de domnul Birtalan, Belodedici e un exemplu. Şi în fosta Iugoslavie toată lumea vedea Steaua cel mai bun club'', a declarat Jojic.''Eu sunt genul de antrenor căruia îi place mai mult apărarea, în comparaţie cu atacul. Când am câştigat ceva în România, am câştigat cu apărarea. Am respect pentru atac, dar fiecare antrenor e cu strategia lui'', a mai spus tehnicianul.