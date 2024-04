Box office nord-american - Civil War al companiei A24 rămâne pe primul loc în faţa a trei debuturi

Filmul lui Alex Garland, cu Kirsten Dunst în rolul unei fotojurnaliste care traversează o Americă divizată violent, a adăugat 11,12 milioane de dolari în al doilea weekend de la lansare. Până în prezent, a generat 44,8 milioane de dolari şi se află deja în topul primelor cinci filme cu cele mai mari încasări din toate timpurile, realizat de A24. Cu un preţ de 50 de milioane de dolari, este, de asemenea, cel mai scump film al distribuitorului independent de până acum.

Deşi a fost o cursă strânsă, "Civil War" a devansat un trio - filmul horror cu vampiri "Abigail", de la Universal, "The Ministry of Ungentlemanly Warfare", al regizorului Guy Ritchie, şi aventura anime "Spy x Family Code: White" de la Sony care au avut rezultate mixte la deschidere.

La începutul weekendului, se preconiza că "Abigail" va fi pe primul loc în box-office cu 12-15 milioane de dolari la debut. Dar thrillerul cu rating R a ocupat locul al doilea, cu 10,2 milioane de dolari din 3.384 de săli.

Bazat pe filmul clasic de monştri "Dracula's Daughter" din 1936 de la Universal şi regizat de Matt Bettinelli-Olpin şi Tyler Gillett, realizatorii filmului "Scream VI", "Abigail" urmăreşte răpitorii care capturează şi reţin pentru răscumpărare o balerină în vârstă de 12 ani, care sfârşeşte prin a fi un copil vampir ucigaş. Filmul a costat 28 de milioane de dolari.

"Godzilla x Kong: The New Empire" a coborât două locuri, până pe trei, în al patrulea weekend de la debut. Filmul a avut încasări de 9,4 milioane de dolari. La nivel mondial, filmul a generat venituri de 485 de milioane de dolari.

Pe locul patru, "The Ministry of Ungentlemanly Warfare", de la Lionsgate, a strâns 9 milioane de dolari în primul weekend de la lansare. Este un rezultat slab pentru această comedie de acţiune cu un buget de 60 de milioane de dolari, care îi are în rolurile principale pe Henry Cavill, Henry Golding şi Eiza González şi care ficţionalizează un grup militar britanic secret real care a recrutat un mic grup de soldaţi pricepuţi pentru a ataca naziştii.

Ultima lansare nouă din weekend, "Spy × Family Code: White", s-a clasat pe locul al cincilea, cu 4,8 milioane de dolari din 2.009 cinematografe nord-americane. Primul film bazat pe populara serie TV manga "Spy x Family" de Tatsuya Endo" a obţinut deja 45,8 milioane de dolari în box office-ul internaţional.