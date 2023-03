Filmul despre box "Creed III" a uimit competiţia din cinematografele din America de Nord în acest weekend, încasând 58,7 milioane de dolari fiind unul dintre cele mai bune debuturi de filme despre sport din istoria box office-ului, notează news.ro

Regizor pentru prima dată, Michael B. Jordan, care joacă şi rolul titular, Apollo Creed, este "campionul de necontestat al box office-ului", potrivit Exhibitor Relations.

Pentru David A. Gross, de la biroul Franchise Entertainment Research, filmul a înregistrat un debut "senzaţional". "Weekend-uri ca acesta reprezintă veşti bune pentru industrie", spune expertul.

În acest al nouălea film din saga „Rocky”, primul fără Sylvester Stallone, Apollo Creed renunţă la pauza sa pentru o confruntare mult aşteptată împotriva unui vechi prieten, interpretat de Jonathan Majors.

Acesta din urmă îl interpretează şi pe eroul negativ din „Ant-Man and the Wasp: Quantumania”, alături de Paul Rudd şi Evangeline Lilly. Filmul Marvel a coborât pe locul doi în box office-ul american după două săptămâni în frunte, încasând 12,5 milioane de dolari între vineri şi duminică.

Pe locul trei, cu încasări de 11 milioane de dolari, este noua comedie neagră a studiourilor Universal, "Crazy Bear". Filmul este inspirat dintr-un eveniment din 1985, când pachete de cocaină au fost aruncate dintr-un avion de către contrabandişti într-o pădure din sudul Statelor Unite, iar ulterior consumate de un urs negru de 80 kg. În ficţiune, ursul nu moare de supradoză, ci se angajează într-o epopee criminală.

„Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - On the Way to the Blacksmith Village”, continuarea filmului anime japonez din 2020, se află pe locul patru, cu 10,1 milioane de dolari la box office. Primul „Demon Slayer”, bazat pe manga cu acelaşi nume, a înregistrat un debut record de box office în America de Nord pentru un film în altă limbă decât engleza, cu 19,5 milioane de dolari, potrivit Variety.

Pe locul cinci, cu venituri de 8,7 milioane de dolari în acest weekend, se află filmul „Jesus Revolution”.

Top 10 este completat de: "Avatar 2: The Way of Water" (3,6 milioane de dolari), "Operation Fortune: Ruse de Guerre" (3,2 milioane de dolari), "Puss in Boots: The Last Wish" (2,7 milioane de dolari), "Magic Mike: The Last Dance" (1,2 milioane de dolari), "80 for Brady" (845.000 de dolari).