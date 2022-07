"Thor: Love and Thunder" de la Marvel a reuşit să se menţină pe primul loc la box office-ul nord-american, în al doilea weekend de la lansare, generând venituri de 46 de milioane de dolari din 4.375 de cinematografe.

Producţia Disney, regizată de Taika Waititi, a depăşit în încasări adaptarea Sony "Where the Crawdads Sing", filmul animat de la Paramount "Paws of Fury: The Legend of Hank" şi drama Focus Features "Mrs. Harris Goes to Paris", potrivit Variety.

După 10 zile pe marele ecran, "Love and Thunder" a generat 232 de milioane de dolari la nivel naţional şi 497.9 de milioane de dolari la nivel global.

"Thor", a patra aventură cu supereroi în care Chris Hemsworth este zeu Asgardian, are una dintre cele mai mari scăderi de weekend din istoria Marvel Cinematic Universe, alături de "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" care a avut încasări mai mici cu 67% în al doilea weekend de la lansare.

"Minions: The Rise of Gru" de la Universal s-a clasat pe locul doi în top, generând venituri de 26 de milioane de dolari în al treilea weekend de la lansare.

"Where the Crawdads Sing" a înregistrat al doilea cel mai bun rezultat. Adaptarea pentru cinema a debutat pe locul trei cu 17 milioane de dolari încasări din 3.650 de cinematografe.

Olivia Newman a regizat "Crawdads", care se concentrează pe o tânără pe nume Kya (Daisy Edgar-Jones, din "Normal People" şi "Fresh"), care creşte singură într-o mlaştină din Carolina de Nord şi care este suspectă de uciderea unui bărbat cu care a avut o relaţie. Reese Witherspoon a produs filmul care conţine o nouă melodie a lui Taylor Swift numită "Carolina".

"Top Gun: Maverick" se află pe patru în clasamentul nord-american cu încasări de 12 milioane de dolari, după opt weeked-uri de la debut.

"Elvis" a coborât patru locuri, până pe cinci, în al patrulea weekend de la lansare, generând venituri de 7,6 milioane de dolari.

Filmul de familie "Paws of Fury" nu a reuşit să atingă 10 milioane de dolari încasări la debut. Producţia, care s-a inspirat din filmul Mel Brooks din 1974 "Blazing Saddles", a intrat în top pe locul 6, cu o sumă de 6,25 milioane de dolari din 3.475 de locaţii nord-americane.

Pe locul şapte se află "The Black Phone" cu încasări de 5,3 milioane de dolari şi pe opt - "Jurassic World Domination" cu 4,9 milioane de dolari.

Al treilea debut din weekend "Mrs. Harris Goes to Paris" a ajuns pe locul nouă, generând 1,9 milioane de dolari din 980 de cinematografe.

Clasamentul este completat