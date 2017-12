Box office România: „Furios şi iute 8”, pe primul loc între filmele anului. „Octav”, fruntaş între peliculele româneşti

„Furios şi iute 8”, de Gary Gray, cu Vin Diesel, Jason Statham şi Dwayne Johnson în distribuţie, ocupă primul loc între filmele care au rulat în ţara noastră anul acesta, din punct de vedere al încasărilor totale, clasament în care „Octav”, debutul în lungmetraj al regizorului Serge Celebidachi, este fruntaş între peliculele româneşti, potrivit news.ro.

Şapte dintre filmele clasate pe primele zece locuri în clasamentul total au fost lansate în prima parte a anului 2017. Între cele zece se află două animaţii, iar diferenţa de încasări dintre primul şi al zecelea loc este de mai mult de jumătate.

„Furios şi Iute 8” a fost lansat pe 21 aprilie. În total, lungmetrajul a fost vizionat de 683.826 de spectatori şi a generat încasări de 13.315.379 de lei, potrivit cifrelor Cinemagia. Mai mult de jumătate din acastă sumă a fost încasată în weekendul de debut.

Lungmetrajul „Piraţii din Caraibe: Răzbunarea lui Salazar/ Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales”, regizat de Joachim Rønning şi Espen Sandberg, ocupă poziţia secundă. Filmul, cu Johnny Depp, Javier Bardem, Kaya Scodelario, Geoffrey Rush şi Orlando Bloom în distribuţie, a fost lansat pe 26 mai şi a generat încasări totale de 9.519.517 de lei. Distribuitorul Forum Film a decis încă de anul trecut să nu comunice numărul spectatorilor, ci doar al încasărilor.

„Thor: Ragnarok”, cu Chris Hemsworth, Tom Hiddleston şi Cate Blanchett în distribuţie, a fost lansat pe 26 octombrie. Pelicula a generat încasări totale de 7.936.114 de lei.

Filmul „Cincizeci de umbre întunecate/ Fifty Shades Darker”, regizat de James Foley, ocupă locul al patrulea în top. Lansat pe 10 februarie, filmul a fost vizionat de 375.806 de spectatori şi a generat încasări totale de 6.986.114 de lei.

„Beauty and the Beast”, cel mai recent remake live action al animaţiei „Frumoasa şi Bestia”, lansat pe 17 martie, ocupă în clasamentul pe România locul al cincilea. Pelicula a generat încasări de 6.453.912 de lei.

Filmul „Assassin’s Creed: Codul Asasinului”, cu Michael Fassbender, Marion Cotillard şi Jeremy Irons în rolurile principale, a fost lansat pe 6 ianuarie. Producţia a fost vizionată de 265.628 de spectatori şi a generat încasări de 5.921.715 de lei.

„Liga Dreptăţii/ Justice League”, cu Jason Momoa, Henry Cavill, Gal Gadot, Ezra Miller şi Ben Affleck, se află, la final de an, pe locul al şaptelea. Lungmetrajul lansat pe 17 noiembrie a fost vizionat de 257.983 de spectatori şi a generat încasări de 5.702.194 de lei.

Animaţia „The Boss Baby: Cine-i şef acasă?” a fost lansată pe 14 aprilie şi a fost vizionată de 283.007 de spectatori. Filmul a generat, în România, încasări totale de 5.264.408.

„Triplu X: Întoarcerea lui Xander Cage”, cu Vin Diesel şi Samuel L. Jackson în distribuţie, a fost lansat pe 20 ianuarie, urmărit de 228.745 de spectatori şi a generat încasări totale de 5.143.733 de lei.

Filmul de animaţie „Sunt un mic ticălos 3/ Despicable Me 3” se află pe locul al zecelea. Lansat pe 30 iunie, lungmetrajul a fost vizionat de 268.378 de spectatori şi a generat încasări totale de 5.102.359 de lei.

Patru debuturi în lungmetraj în topul filmelor româneşti

Pelicula „Octav”, debutul în lungmetraj al regizorului Serge Celebidachi, cu actorii Marcel Iureş şi Victor Rebengiuc în distribuţie, a fost lansată pe 6 octombrie. Filmul a fost vizionat de 56.034 de spectatori şi a generat încasări de 846.326 de lei.

Comedia „Ghinionistul”, de Iura Luncaşu, cu Vlad Logigan şi Gheorghe Visu în distribuţie, a fost lansată pe 8 decembrie. După doar trei weekenduri, filmul a fost vizionat de 40.728 de spectatori şi a generat încasări de 777.752 de lei.

Lungmetrajul „6,9 pe scara Richter”, regizat de Nae Caranfil, lansat pe 20 ianuarie, a fost vizionat de 32.996 şi a generat încasări totale de 464.296 de lei.

„Ana, mon amour”, dramă regizată de Călin Peter Netzer, prezentă în selecţia oficială a Berlinalei de anul acesta, ocupă locul al patrulea. Filmul a fost lansat în cinematografele româneşti pe 3 martie şi a fost vizionat de 25.146 de spectatori. În total, el a generat încasări de 435.419 de lei.

Un alt debut în lungmetraj, „Un pas în urma serafimilor”, de Daniel Sandu, a apărut în cinematografe pe 22 septembrie. Filmul, cu Ştefan Iancu şi Vlad Ivanov în rolurile principale, a generat încasări totale de 375.957 de lei şi a fost vizionat de 31.341 de spectatori.

Filmul „Breaking News”, de Iulia Rugină, cu Andi Vasluianu în rol principal, a fost lansat pe 29 septembrie şi vizionat de 7.225 de spectatori. Pelicula a generat încasări de 66.291 de lei.

„Fixeur”, de Adrian Sitaru, propunerea României pentru o nominalizare la categoria „cel mai bun film într-o limbă străină alta decât engleza” a premiilor Oscar 2018, ocupă locul al şaptelea în top. Filmul, lansat pe 27 ianuarie, a fost vizionat de 4.718 de spectatori şi a generat încasări totale de 43.532 de lei.

Eseul documentar „Ţara moartă”, realizat de Radu Jude, este singurul film de gen care se află în top. Lansat în cinematografe pe 25 august, el a fost vizionat de 5.136 de spectatori şi a generat încasări de 32.328 de lei.

„Mariţa”, debutul în lungmetraj al lui Cristi Iftime, cu Adrian Titieni şi Alexandru Potocean în rolurile principale, ocupă locul al nouălea, după ce, de la premiera în cinematografe - pe 1 decembrie -, a generat încasări de 29.392 de lei şi a fost vizionat de 3.474 de spectatori.

Pelicula „Capace”, debutul regizoral al lui Sorin Marin, cu Vlad Ivanov şi Adrian Titieni în distribuţie, ocupă locul al zecelea în top. Lansată pe 27 octombrie, ea a fost vizionată de 2.241 de spectatori şi a generat încasări de 23.570 de lei.

O peliculă filmată parţial în România, realizată de un cineast român, „Povestea iubirii/ The History of Love” - semnată de Radu Mihăileanu - s-a numărat printre preferatele publicului român. Drama, cu Derek Jacobi şi Gemma Artenton în rolurile principale, a fost vizionată de 13.629 de spectatori şi a generat încasări de 127.836 de lei.

Trofee importante, performanţe slabe în cinematografele româneşti

Pe 13 martie, în cinematografele româneşti a fost lansat şi marele câştigător al galei Oscar de anul acesta. „În lumina lunii/ Moonlight”, de Barry Jenkins, a fost vizionat de 12.662 de spectatori şi a generat încasări de 217.676 de lei.

Filmul „Despre trup şi suflet/ On body and soul”, regizat de Ildikó Enyedi şi recompensat cu marele trofeu al Berlinalei de anul acesta, a fost lansat pe 30 iunie în cinematografele româneşti. Lungmetrajul a fost vizionat de 15.781 de spectatori şi a generat încasări totale de 208.260 de lei.

De cealaltă parte, „Pătratul/ The Square”, de Ruben Östlund, premiat cu Palme d'Or în 2017, reprezintă o prezenţă discretă în clasamentul românesc. Filmul a fost vizionat de 5.837 de spectatori şi a generat încasări de 86.834 de lei.