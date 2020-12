Box office-ul global a fost puternic afectat de pandemie: Primele zece filme cu cele mai mari încasări au generat puţin peste 2,6 miliarde de dolari

Box office-ul global pe 2020 a fost puternic afectat de pandemia de Covid-19, lucru care s-a reflectat şi în faptul că primele zece filme cu cele mai mari încasări au generat, cumulat, puţin peste 2,6 miliarde de dolari, prag care în trecut ar fi putut fi atins de un singur lungmetraj.

Dacă anul trecut primele zece cele mai populare filme din lume au generat încasări de peste 12,5 miliarde de dolari, în 2020, topul a însemnat 2,64 de miliarde de dolari, potrivit news.ro.

Citește și: Guvernul Cîțu vrea să îngheţe venituri în 2021: indemnizația de hrană, sporuri, prime, salariile profesorilor, pensii de serviciu / LISTA COMPLETĂ .

La jumătatea lunii octombrie a fost raportat că box office-ul chinez l-a depăşit oficial pe cel nord-american, devenind cel mai mare din lume pe anul acesta.

Cel mai de succes film al anului, drama de război „The Eight Hundred”, a fost produs în China. Filmul - lansat pe 21 august - a generat, până în prezent, încasări totale de 461,3 milioane de dolari. Doar la nivelul Asia-Pacific producţia a avut încasări de 460,8 milioane de dolari.

Regizat de Hu Guan, filmul spune povestea a 800 de soldaţi chinezi care, în 1937, au luptat sub asediu dintr-un depozit din Shanghai înconjuraţi de armata japoneză.

Locul al doilea între lungmetrajele care au generat cele mai mari încasări este ocupat de comedia de acţiune „Bad Boys for Life”, cu Will Smith şi Martin Lawrence în rolurile principale. Filmul a debutat în ianuarie pe primul loc în box office-ul nord-american, precum şi în cel românesc, unde s-a menţinut mai multe săptămâni, şi urma să aibă un parcurs şi mai bun.

Până în prezent, producţia cu buget de 90 de milioane de dolari a generat la nivel global încasări de 426,5 milioane de dolari.

Citește și: Opt germani au supraviețuit după ce au primit din greșeală supradoză de vaccin anti-Covid: Serul se pare că le-a declanșat gripa

Regizat de Adil El Arbi şi Bilall Fallah, lungmetrajul „Bad Boys for Life” este al treilea film din seria „Bad Boys”, lansată în 1995. Detectivii Mike Lowrey şi Marcus Burnett revin în acţiune când cineva începe să ucidă oameni ce au legătură cu un caz mai vechi.

„Tenet” al lui Christopher Nolan, prima superproducţie lansată după perioada de izolare, a avut un parcurs surprinzător pentru Warner Bros. Compania a a considerat că lungmetrajul va face mai mulţi bani din prezentarea în cinematografe decât dacă ar fi fost lansat online, în variantă video-on-demand sau pe platforma HBO Max. Ulterior, s-a hotărât să lanseze pe serviciul de streaming toate producţiile programate pentru 2021.

Lansată în luna august, producţia cu buget de 200 de milioane de dolari a reuşit să genereze până în prezent încasări de 362,2 milioane de dolari la nivel mondial.

„Tenet” îi are în distribuţie oe John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki şi Kenneth Branagh. Washington este protagonistul. Înarmat cu un singur cuvânt - „Tenet" - el luptă pentru supravieţuirea întregii omeniri şi călătoreşte prin lumea crepusculară a spionajului internaţional într-o misiune care se va desfăşura dincolo de timpul real.

Filmul de aventuri „Sonic the Hedgehog”, lansat în luna februarie, a înregistrat cele mai mari încasări pentru o adaptare a unui joc video.

Lungmetrajul, din distribuţia căruia fac parte James Marsden, Jim Carrey şi Ben Schwartz, care şi-a împrumutat vocea ariciului albastru, a generat, în primul weekend, încasări de 57 de milioane de dolari, la nivel nord-american, şi de 43 de milioane de dolari, la nivel international. De atunci şi până în prezent, producţia are, cumulat, încasări de 310,6 milioane de dolari.

„Dolittle”, un alt lungmetraj de aventuri, fantasy, lansat în luna ianuarie, ocupă locul al cincilea între filmele cu cele mai mari încasări de anul acesta.

Robert Downey Jr. este Dolittle în producţia Universal Pictures. Protagonistul este un bărbat ce poate vorbi cu animalele şi care porneşte într-o aventură periculoasă pentru a o salva pe tânăra regină a Angliei. Până în prezent, filmul a generat încasări totale de 246,1 milioane de dolari.

Animaţia chineză „Legend of Deification”, care are în centru un războinic ce este alungat în lumea muritorilor şi e nevoit să ucidă un demon pentru a deveni zeu, a fost lansată în luna octombrie şi a generat încasări totale de 240,6 milioane de dolari, dintre care cea mai mare parte provine din China.

„Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn”, cu Margot Robbie şi Ewan McGregor în distribuţie, a fost lansat la începutul lunii februarie şi a generat, în total, încasări de 201,8 milioane de dolari.

Lungmetrajul regizat de Cathy Yan o are în centru pe Harley Quinn, care, după ce se desparte de Joker, se alătură supereroilor Black Canary, Huntress şi Renee Montoya pentru a salva o fată de un temut infractor.

Thrillerul „The Invisible Man”, cu Elizabeth Moss în rol principal, lansat la începutul lunii martie, a generat încasări de 143,1 milioane de dolari la nivel global.

Elizabeth Moss este Cecilia în filmul regizat de Leigh Whannell. Când partenerul ei de viaţă abuziv se sinucide şi îi lasă toată averea, ea suspectează că este vorba despre o înscenare. După o serie de coincidenţe, Cecilia reuşeşte să dovedească faptul că este urmărită de cineva pe care nimeni nu poate să îl vadă.

Animaţia „Onward” a înregistrat unul dintre cele mai slabe debuturi ale Pixar în box office, având în vedere recordurile stabilite de companie în ultimul deceniu, cu 40 de milioane de dolari, la nivel nord-american, şi cu 28 de milioane de dolari, iar în plan internaţional. Până în prezent, la nivel global, filmul pentru care şi-au împrumutat vocile Tom Holland şi Chris Pratt a înregistrat încasări de 141,6 milioane de dolari.

Locul al zecelea în listă, cu încasări de 110,9 milioane de dolari, este ocupat de filmul de aventuri „The Call of the Wild”, cu Harrison Ford în rol principal. Lungmetrajul lansat în a doua parte a lunii februarie îl are în centru pe John, care, împreună cu câinele lui, încearcă să supravieţuiască sălbăticiei din Yukon.