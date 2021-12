Box office-ul românesc pe 2021 este dominat de filme de acţiune şi o singură animaţie se regăseşte în top 10. Fast & Furious 9 s-a clasat pe primul loc

Box office-ul românesc pe 2021 este dominat de filme de acţiune şi o singură animaţie se regăseşte în top 10. Primele zece producţii clasate au generat, cumulat, încasări de 44 de milioane de lei, cu 6 milioane de lei mai mult faţă de cât au reprezentat primele zece filme ale anului trecut, conform news.ro

Lungmetrajul de acţiune „Furios şi iute 9/ Fast & Furious 9”, cu Vin Diesel în rol principal, s-a clasat pe primul loc, cu încasări de aproximativ 9,12 milioane de lei.

Lansat pe 25 iunie, filmul a înregistrat la acea vreme cel mai bun debut în cinematografele româneşti de la începutul pandemiei, cu încasări de 2.975.764 de lei.

„Furios şi iute 9” e regizat de Justin Lin, iar din distribuţie fac parte Michelle Rodriguez, Charlize Theron, John Cena şi Tyrese Gibson.

Locul secund în box office-ul românesc pe 2021 e ocupat de „Omul-Păianjen: Niciun drum spre casă/ Spider-Man: No Way Home”, lansat pe 17 decembrie.

Filmul a generat încasări de aproximativ 5,8 milioane de lei în două weekenduri şi a înregistrat cel mai bun debut al anului în cinematografele româneşti, cu încasări de 3,05 milioane de lei.

„Dune” al lui Denis Villeneuve, lansat pe 22 octombie, a înregistrat încasări de 4,47 milioane de lei.

Filmul, cu Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac şi Zendaya în distribuţie, este o adaptare a romanului omonim scris de Frank Herbert.

Lungmetrajul reprezintă transpunerea primei jumătăţi a romanului din 1965 al scriitorului american şi spune povestea lui Paul Atreides, un tânăr strălucit şi talentat, care trebuie să meargă pe cea mai periculoasă planetă din univers pentru a asigura viitorul familiei şi poporului său.

Animaţia „Luca”, producţie Disney pentru care şi-au împrumutat vocile unii ca Jacob Tremblay şi Maya Rudolph, a generat încasări de 4,42 milioane de lei.

Filmul lansat pe 16 iulie îl are în centru pe Luca. Băiatul petrece o vară pe Riviera italiană şi împărtăşeşte aventurile cu noul său cel mai bun prieten, dar toată distracţia este ameninţată de un secret: el este un monstru marin dintr-o altă lume, aflată sub suprafaţa oceanului.

„Nu e vreme de murit/ No Time to Die”, al 25-lea film din seria „James Bond” şi ultimul cu Daniel Craig în rolul agentului 007, a acumulat încasări de 3,99 de milioane de lei.

Acţiunea din „No Time to Die”, lansat pe 1 octombrie, are loc după cinci ani de la evenimentele din „Spectre”, când Bond a decis să lase în urmă viaţa de agent secret şi să se bucure de libertate în Jamaica. Liniştea lui nu a durat însă foarte mult, pentru că vechiul lui prieten din CIA, Felix Leiter, are nevoie de serviciile lui. Astfel, ajunge pe urmele unui infractor misterios care are pe mâini o nouă şi foarte periculoasă tehnologie. Din distribuţie fac parte Rami Malek, Lashana Lynch, Léa Seydoux, Ana de Armas, Ben Whishaw şi Christoph Waltz.

Filmul horror „Venom: Să fie carnagiu/ Venom: Let There be Carnage”, cu Tom Hardy protagonist, a rulat în cinematografele româneşti din 15 octombrie şi a acumulat încasări de 3,71 milioane de lei.

Drama „Casa Gucci/ House of Gucci”, lansată pe 26 noiembrie, a generat încasări de 3,68 de milioane de lei. Filmul e regizat de Ridley Scott şi îi are în distribuţie pe Lady Gaga, Adam Driver şi Al Pacino.

Filmul de aventuri „Croazieră în junglă/ Jungle Cruise”, cu Dwayne Johnson şi Emily Blunt în rolurile principale, a apărut pe 30 iulie şi are încasări totale de 3 milioane de lei.

„Shang-Chi şi legenda celor zece inele/ Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings”, prima producţie Marvel cu un supererou asiatic în prim-plan, a avut premiera pe 3 septembrie şi a acumulat încasări de 2,92 de milioane de lei.

Filmul fantasy „Văduva neagră/ Black Widow”, cu Scarlett Johansson în rol principal, a fost lansat pe 9 iulie şi a generat încasări de 2,86 milioane de lei.