Bozhidar Chorbadzhiyski, fundaș FCSB: 'Sper să ne calificăm în grupele Europa League'

Bozhidar Chorbadzhiyski (24 de ani) a vorbit pentru prima dată, înaintea unui meci al FCSB-ului, despre imaginea conturată în cele câteva zile de la transfer, despre vicecampioana României, dar şi despre contactul cu patronul Gigi Becali, anunță MEDIAFAX.

Până în acest moment, nu a apucat să îl cunoască foarte bine pe patron. A schimbat doar câteva idei cu el. ”Domnul Becali mi-a urat bun venit şi m-a introdus noilor colegi. Atât mi-a spus, nimic altceva. Încă nu ştiu care e diferenţa dintre fotbalul românesc şi cel din Bulgaria. Aştept primul meu joc, poate după o lună voi putea face o comparaţie. Dar cum am spus, consider că am făcut un pas înainte, mă aştept să fie un nivel mai înalt aici", a spus bulgarul la conferinţa de presă premergătoare partidei cu Gaz Metan Mediaş. Ulterior, Chorbadzhiyski a vorbit şi despre perioada mai proastă prin care trece echipa în Liga 1 şi în Europa League:

"Acest transfer este următorul pas pentru cariera mea. Am ajuns la o echipă mai mare, e ceva nou pentru mine, e un pas pozitiv şi sper că pot să ajut echipa. Sper să pot aduce un plus aici şi că pot contribui în vestiar. Eu am venit de 3 zile. Ce am văzut este o organizare foarte bună, sper să ne calificăm în grupele UEFA Europa League. Cred că merităm o victorie cu Guimaraes, dar norocul nu a fost de partea noastră. Sper să câştigăm în Portugalia. In vestiar este o atmosfera buna, clubul este organizat bine, cred ca meritam sa jucam in grupele UEL.

În campionat nu e o situaţie foarte bună, dar putem schimba asta cu siguranţă. Suntem jucători profesionişti, noul antrenor ne va spune ce trebuie sa îmbunătăţim. Lucrurile vor merge din ce în ce mai bine. Îl ştiu pe Edi Iordănescu foarte bine, a fost antrenorul meu. Aştept să jucăm împotriva unei echipe foarte bine organizate la Mediaş. Trebuie să fim motivaţi şi să arătăm că suntem echipa mai bună”.

Chorbadzhiyski va fi jucătorul FCSB cel puţin până în iarnă. Becali a plătit 50.000 de euro pentru împrumutul fotbalistului, iar apoi, dacă va confirma, patronul FCSB va plăti 450.000 de euro.