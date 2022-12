Brandurile chineze, responsabile pentru aproape o treime din vânzările de pe piaţa auto din Rusia

Brandurile chineze au fost responsabile pentru aproape o treime din vânzările de pe piaţa auto din Rusia, arată datele analizate de Reuters, ceea ce indică creşterea importanţei Chinei după exodul companiilor occidentale, în urma invadării Ucrainei.

Vânzările de automobile şi vehicule comerciale uşoare (LVC) au scăzut cu aproape 61% în noiembrie, sancţiunile occidentale reducând accesul Rusiei la unele materiale şi ducând la reducerea cererii, preţurile ridicate afectând sectorul auto.

Dar vânzările de automobile ale brandurilor chineze, inclusiv Haval, Chery şi Geely au crescut, ajungând la 16.138 unităţi în noiembrie, aproape dublu faţă de nivelul de 8.235 din ianuarie, iar cota de piaţă a ajuns la 31,3%, de la 9,6%, arată datele agenţiei ruse Autostat, potrivit Agerpres.

Marţi, Association of European Businesses (AEB), care reprezintă companiile auto prezente pe piaţa rusă, a anunţat că în noiembrie vânzările de automobile şi vehicule comerciale uşoare au ajuns la 46.403 unităţi, iar pe ansamblul acestui an vânzările ar putea ajunge la 600.000 unităţi. După începerea conflictului din Ucraina, Association of European Businesses (AEB) şi-a revizuit previziunile privind vânzările de maşini noi în 2022, estimând un declin de aproximativ 50%, de la un avans de 3,3%.

"Există o producţie redusă a brandurilor auto occidentale şi puţine importuri, astfel încât piaţa este divizată între industriile auto din Rusia şi China", a explicat analistul rus Vladimir Bespalov pentru Reuters.

Dacă nu se vor modifica condiţiile economice, producătorii chinezi, inclusiv Moskvich, ar putea reprezenta anul viitor 35% din vânzările din Rusia, susţine Bespalov, care se aşteaptă în 2023 la 800.000 de maşini vândute.

Vânzările de automobile noi produse în Rusia au scăzut semnificativ de la invadarea Ucrainei de către trupele ruseşti, în 24 februarie, sancţiunile limitând accesul la componente, iar mulţi producători auto străini şi-au suspendat operaţiunile în Rusia.

Conform datelor analizate de Reuters, vânzările de maşini second hand înregistrează creşteri, iar vehiculele din Japonia reprezintă mai mult de trei sferturi din importuri.