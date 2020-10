Brazilia se așteaptă la o explozie a exporturilor de carne de vită către China - 100 de grame per capita înseamnă importuri suplimentare de 2.000 de tone

China îşi va majora importurile de carne de vită odată cu creşterea cererii sale interne, susţin producătorii din Brazilia, al doilea mare producător mondial de carne de vită, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres.

Chiar dacă unii analişti se întreabă dacă importurile de carne ale Chinei vor continua să crească, având în vedere că refacerea efectivelor sale de porci se face în ritm accelerat, producătorul brazilian Marfrig Global Foods SA se aşteaptă ca efectele pestei porcine africane asupra cererii chineze de carne de vită să se prelungească până în anul 2022. Mai mult, şi după această dată cererea chineză de carne de vită ar urma să continue să crească, pe măsură ce populaţia rurală se mută la oraşe iar China adoptă obiceiuri alimentare mai occidentale."Totul sugerează că fenomenul chinez este unul de durată. Fiecare creştere cu 100 de grame a consumului per capita în China înseamnă importuri suplimentare de 2.000 de tone. Cererea va continua să crească odată cu majorarea veniturilor", susţine directorul general de la Marfrig Global Foods SA, Miguel Gularte. Potrivit acestuia, potenţialul de creştere este evident dacă se compară consumul per capita de carne de porc în China, aproximativ 47 kilograme pe an, cu consumul de carne de vită, aproximativ cinci kilograme pe an.

Chiar dacă cele mai recente cifre arată o refacere rapidă a efectivelor de porci din China, livrările de carne de porc ar urma să continue să scadă anul viitor. Gigantul asiatic va continua să fie cel mai important client pentru livrările de carne din America de Sud, fiind responsabil pentru mai mult de 70% din exporturile de carne de vită din regiune, şi de aproximativ 60% în cazul Braziliei.



Toate aceste vânzări în creştere spre China au făcut ca acţiunile Marfrig să înregistreze o creştere de 47% în acest an, în timp ce indicele principal Ibovespa al bursei braziliene a înregistrat un declin de 12%.



Între timp, economiile emergente, încurajate de monedele lor slabe, vor continua să direcţioneze o mare parte a producţiei lor spre pieţele de export. În Brazilia, exporturile solide vor ajuta procesatorii de carne să compenseze pentru scăderea cererii interne, pe fondul unei crize economice şi a terminării unui program guvernamental de subvenţii care a ajutat la susţinerea consumului alimentar, susţine Miguel Gularte.



"Orice surplus va fi direcţionat spre exporturi, şi când spui exporturi asta înseamnă China", a subliniat Miguel Gularte.