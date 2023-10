BREAKING - Invazia pare să fi început: Forţele israeliene atacă de pe mare și de pe uscat

Nave de război şi avioane au sprijinit operaţiunea respectivă, au declarat vineri Forţele de Apărare Israeliene (IDF).

O înregistrare video arată mai întâi nave care bombardează, iar apoi soldaţi israelieni pe uscat care trag cu puşti de asalt în întuneric.IDF a declarat că unităţile s-au retras ulterior din zona din sudul Fâşiei Gaza. Ora exactă a operaţiunii a rămas neclară.Armata israeliană a întreprins mai multe incursiuni limitate în teritoriul dens populat al Fâşiei Gaza de la începutul războiului, declanşat la 7 octombrie de atacul sângeros al Hamas în sudul Israelului.Operaţiunile sunt văzute ca o pregătire pentru o ofensivă terestră de amploare a Israelului în Fâşia Gaza.

După ce IDF a declarat mai devreme că își extinde operațiunile terestre în Fâșie, palestinienii din Gaza raportează că forțele terestre ale IDF, inclusiv tancuri, operează în enclavă.

Există rapoarte despre schimburi de focuri între soldați și oameni înarmați.

Nu există niciun comentariu imediat din partea IDF.

#starlinkforgaza

Heavy striking on gaza right now

They can't call ambulances or speak up to the world and show what's going on there, israel cut all internet and cellphone connection so they can hide their wat crimes pic.twitter.com/Bf1SzOcth3