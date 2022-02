BREAKING Ambasadorul Danemarcei va fi CONVOCAT la Comisia de Politică Externă, în cazul soţilor români arestaţi

Preşedintele Comisiei de politică externă a Senatului, Titus Corlăţean, a anunţat că, luni, îl va invita pe ambasadorul Danemarcei acreditat la Bucureşti la o discuţie în comisie referitoare la "cazul extrem de grav" al familiei Rotundu, care se află în detenţie, fără "vreo verificare prealabilă", sub acuzaţia de tratamente abuzive împotriva bebeluşului lor de cinci săptămâni. "În acest caz dramatic din Danemarca, familia Rotundu cu copilaşul de 5 săptămâni - părinţii Sorana şi Ionuţ au exclusiv cetăţenia română şi au drept de rezidenţă în Danemarca, iar copilul (...) prin naştere dobândeşte cetăţenia română, chiar dacă nu are deocamdată certificat de naştere românesc. Din ce am discutat cu cei de la MAE, Secţia Consulară a Ambasadei României la Copenhaga va procesa rapid, în această situaţie excepţională, documentele pentru acordarea actelor de identitate româneşti şi pentru bebeluşul Mathias. Situaţia este foarte serioasă şi a generat deja reacţii publice în mediile din societatea românească şi mediile româneşti din străinătate. (...) Este firesc ca statul român să intervină foarte rapid. Personal, am constatat că, în străinătate, sunt situaţii în care autorităţile naţionale ale unor state vest europene intervin în viaţa de familie a cetăţenilor români care locuiesc acolo şi nu informează, potrivit regulilor de drept internaţional, statul de cetăţenie. Noi am aflat de la membrii familiei şi din presă şi nu mi se pare firesc ca notificările diplomatice să absenteze şi să nu fie informat statul român", a declarat pentru AGERPRES Corlăţean.

Senatorul PSD a explicat că este interesat de "o cooperare rapidă, corectă, transparentă, pentru că este foarte multă lipsă de transparenţă deja din partea autorităţilor daneze".

"Acesta este motivul suplimentar pentru care am luat decizia să îl invit săptămâna viitoare pe domnul ambasador al Danemarcei la Bucureşti. Luni aş dori să adresez invitaţia pentru a avea o discuţie la nivelul Comisiei de politică externă din Senat pe acest caz extrem de grav şi care ar trebui tratat corect şi cu profesionalism, inclusiv de natură medicală şi cu o investigaţie corectă în care părinţii trebuie să beneficieze de toate garanţiile legale care trebuie să funcţioneze într-un stat democratic şi în care interesul statului român să fie luat în considerare. (...) Eu sper să aibă loc în săptămâna care începe această întâlnire cu ambasadorul Danemarcei. Va fi o discuţie purtată în termeni corecţi, diplomatici între state partenere în Uniunea Europeana şi NATO", a adăugat Corlăţean.

Potrivit acestuia, "la o primă lectură, din datele obţinute de la familie şi din profilul părinţilor, se pare (...) ca o primă evaluare, că este o abordare profund greşită îndreptată împotriva acestor părinţi care au fost trimişi, fără niciun fel de verificare prealabilă, în locuri de detenţie într-o situaţie care era oricum gravă şi în care copilaşul trebuia să primească asistenţă medicală solicitată de părinţi de foarte multă vreme".

"Poate că autorităţile daneze ar trebui să examineze şi o posibilă culpa medicală, un malpraxis, la nivelul celor care au gestionat neinspirat momentul travaliului şi naşterii, de la bun început. Sunt lucruri de discutat, le vom discuta în spirit constructiv şi este necesară o cooperare corectă astfel încât adevărul să prevaleze şi nu eventual tentaţiile de a acoperi greşelile unui sistem, aşa cum am mai văzut şi în alte state, cum este cazul Norvegiei, Germaniei şamd", a mai spus Titus Corlăţean.

Senatorul a menţionat că pentru această invitaţie nu are nevoie "de niciun fel de accept de la Biroul permanent al Senatului". "Am această competenţă ca preşedinte al Comisiei de politică externă şi este obligaţia şi altor structuri parlamentare şi guvernamentale să reacţioneze foarte rapid, fiind vorba de protecţia cetăţenilor români aflaţi în străinătate", a conchis Corlăţean.