BREAKING Fost deputat PSD, condamnat la ȘASE ANI de închisoare cu EXECUTARE pentru trafic de influenţă şi spălare de bani/ MINUTĂ

Fostul deputat PSD Ioan Munteanu a fost condamnat de Tribunalul Bucureşti la 6 ani de închisoare cu executare pentru trafic de influenţă şi spălare de bani, într-un dosar în care este acuzat de procurorii DNA Ploieşti că a cerut 400.000 de euro de la un om de afaceri pentru a interveni la conducerea Hidroelectrica - Sucursala Hidrocentrale Bistriţa în vederea deblocării unor plăţi, conform Agerpres.

Citește și: ULTIMĂ ORĂ Ministrul austriac de Interne anunță că BILANȚUL MORȚILOR de la Viena a crescut la PATRU

Potrivit deciziei instanţei, Ioan Munteanu a primit cinci ani de închisoare pentru trafic de influenţă şi cinci ani şi jumătate pentru spălare de bani. Cele două pedepse au fost contopite, iar judecătorii au adăugat un spor, în final fostul deputat având de executat şase ani de închisoare.

Pe latură civilă, instanţa a dispus confiscarea de la Ioan Munteanu a sumelor de 350.000 euro şi 261.373 lei, reprezentând banii traficaţi.

De asemenea, judecătorii au decis menţinerea sechestrului asigurător instituit de DNA Ploieşti asupra sumelor existente în contul deţinut de fostul deputat la o bancă, precum şi anularea unui contract de prestări servicii încheiat între SC Romsys SRL Bucureşti şi SC Suport Media Total SRL Piatra Neamţ.

Decizia instanţei nu este definitivă şi poate fi atacată cu apel.

Ioan Munteanu a fost trimis în judecată de DNA Ploieşti în iulie 2017, dosarul ajungând la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, de unde s-a mutat la Tribunalul Bucureşti în martie 2018.

Procurorii susţin că, la sfârşitul anului 2009 şi începutul anului 2010, în calitate de deputat şi preşedinte al PSD Neamţ, Ioan Munteanu a pretins de la un om de afaceri (martor în cauză) un procentaj de 5% din valoarea contractelor încheiate între firma acestuia şi Hidroelectrica - Sucursala Hidrocentrale Bistriţa - Piatra Neamţ, societate comercială cu capital majoritar de stat.

Conform procurorilor, firma omului de afaceri încheiase cu Hidrocentrale Bistriţa trei contracte ce aveau ca obiect furnizarea de sisteme de avertizare - alarmare în caz de accidente la barajele aferente sucursalei.

DNA susţine că, în schimbul influenţei, fostul deputat a cerut un procent de 5% din valoarea contractelor, reprezentând 400.000 euro, bani pe care i-a primit în trei tranşe în perioada 2009-2011.

"În schimbul acestor bani, inculpatul i-a promis martorului că va interveni pe lângă directorii societăţii beneficiare a contractelor, faţă de care a pretins că are influenţă, pentru ca aceştia să facă demersurile necesare deblocării plăţilor restante către firma omului de afaceri. Procentajul respectiv, reprezentând 400.000 euro, a fost primit de inculpatul Munteanu Ioan, în trei tranşe, din care 350.000 euro i-au fost remişi personal. Pentru a disimula adevărata natură a provenienţei ultimei tranşe de 261.373,40 lei (aproximativ 50.000 euro), în luna iulie a anului 2011, între societatea omului de afaceri şi o firmă administrată de o rudă a inculpatului a fost încheiat un contract fictiv de prestări servicii", arată DNA.

Procurorii spun că Ioan Munteanu a primit în mod direct suma de 350.000 de euro, iar 50.000 de euro au fost viraţi în contul firmei SC Suport Total Media SRL, administrată de fiica sa, având ca justificare un contract fictiv de prestări servicii.

Întâlnirea în cadrul căreia Ioan Munteanu a pretins procentul de 5% a avut loc într-un hotel din Bucureşti, unde erau cazaţi parlamentarii.

Printre martorii audiaţi la proces s-au aflat omul de afaceri Bruno Berdilă (cel care l-a denunţat pe Vasile Blaga la DNA) şi fostul primar al oraşului Piatra Neamţ, Gheorghe Ştefan.

În ianuarie 2018, când era liderul grupului PSD din Camera Deputaţilor, Ioan Munteanu a demisionat din funcţia de deputat, invocând probleme de sănătate.

MINUTĂ

În temeiul art. 5 Cod penal constată că legea penală mai favorabilă este Codul penal din 1969. În temeiul art. 257 alin.1 Cod penal din 1969 rap. la art. 6 din Legea 78/2000 şi art. 5 alin. 1 Cod penal condamnă pe inculpatul MUNTEANU Ioan (CU DATE), pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă, la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare. În temeiul art. 65 alin. 1 Cod penal din 1969 cu aplicarea la art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012 interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă complementară, drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c Cod penal din 1969, pe o perioadă de 3 (trei) ani după executarea pedepsei principale. În temeiul art. 71 alin. 2 Cod penal din 1969 interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă accesorie, drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c Cod penal din 1969. În temeiul art. 29 alin.1 lit. b din Legea nr.656/2002, pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului rap. la art. 5 alin. 1 Cod penal condamnă acelaşi inculpat, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor, la pedeapsa de 5 (cinci) ani şi 6 (şase) luni închisoare. În temeiul art. 65 alin. 1 Cod penal din 1969 cu aplicarea la art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012 interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă complementară, drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c Cod penal din 1969, pe o perioadă de 3 (trei) ani după executarea pedepsei principale. În temeiul art. 71 alin. 2 Cod penal din 1969 interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă accesorie, drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c Cod penal din 1969. În temeiul art. 33 lit. a Cod penal din 1969 raportat la art. 34 alin. 1 lit. b Cod penal din 1969, contopeşte pedepsele aplicate prin prezenta, rezultând pedeapsa cea mai grea, de 5 (cinci) ani şi 6 (şase) luni închisoare, sporită cu 6 (şase) luni închisoare, în final inculpatul MUNTEANU Ioan urmând să execute pedeapsa de 6 (şase) ani închisoare. Pedeapsa se execută în regim de detenţie în conformitate cu prevederile art. 57 Cod penal. În temeiul art. 35 alin. 3 Cod penal din 1969, aplică inculpatului pedeapsa complementară cea mai grea, respectiv interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei instituţii publice) Cod penal din 1969, pe o perioadă de 3 (trei) ani după executarea pedepsei principale. În temeiul art. 71 alin. 2 Cod penal din 1969, aplică inculpatului pedeapsa accesorie cea mai grea, respectiv interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei instituţii publice) Cod penal din 1969. În temeiul disp. art. 404 al. 4 lit. d Cod de procedură penală raportat la art. 257 alin. 2 Cod penal din 1969, confiscă de la inculpat echivalentul în lei, la data executării, a sumei de 350.000 (trei sute cincizeci mii) euro, precum şi suma de 261.373,40 lei, reprezentând sumă traficată. În temeiul disp. art. 404 al. 4 lit. c Cod de procedură penală menţine sechestrul asigurator instituit prin Ordonanţa nr. 347/P/2016 din 14/06/2017 a Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Serviciul Teritorial Ploieşti, asupra sumelor existente în contul deţinut la Raiffeisen Bank SA de inculpat până la concurenţa sumei reprezentând echivalentul în lei, la data executării, a sumei de 350.000 (trei sute cincizeci mii) euro, precum şi suma de 261.373,40 lei. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. i Cod de procedură penală raportat la art. 25 alin. 3 Cod de procedură penală dispune anularea contractului de prestări servicii nr.2 din 02.05.2011 încheiat între SC Romsys SRL Bucureşti şi SC SUPORT MEDIA TOTAL SRL Piatra Neamţ, comanda de prestări servicii din 02.05.2011 şi procesul verbal de recepţie din 30.06.2011. Dispune suplimentarea onorariului expert contabil, domnul Amzuică Bogdan Florian, cu suma de 6.270 lei. În temeiul art. 274 alin. 1 Cod de procedură penală obligă pe inculpat la plata sumei de 20.000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat (din care 5.000 lei în cursul urmăririi penale şi 8.270 lei, onorariu expert, achitat din fondurile Ministerului de Justiţie). Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică, azi, 02.11.2020.