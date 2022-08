Breaking | Israelul a eliminat un al doilea lider de rang înalt al Jihadului Islamic palestinian din Fâșia Gaza

Forțele de Apărare ale Israelului au ucis un lider de rang înalt al Jihadului Islamic palestinian în Fâșia Gaza, potrivit unor oficiali citați de Times of Israel.

Khaled Mansour a fost ucis într-o lovitură aeriană israeliană în orașul Rafah.

El era omologul din sudul Fâșiei Gaza al lui Tayseer Jabari, comandantul grupării teroriste din nordul Fâșiei, care a fost ucis ieri într-un atac aerian israelian.

Mansour a încercat, de asemenea, să comită un atac cu rachete ghidate antitanc la granița israeliană și este responsabil pentru numeroase atacuri cu rachete asupra Israelului, potrivit oficialilor.

Bilanțul ultimelor violențe din Fâșia Gaza a crescut la 24 de morți, inclusiv șase copii, potrivit autorităților sanitare ale Hamas, dar Israelul neagă că a efectuat un nou atac care ar fi ucis minori.

Ministerul Sănătății din Gaza dă vina pe "agresiunea israeliană" pentru aceste decese, precum și pentru cele 203 persoane rănite.

Israelul neagă vina pentru o lovitură în Jabaliya, care ar fi ucis șapte persoane, inclusiv patru copii.

