Ministrul Educației, Monica Anisie: Avem în vedere să reluăm cursurile în mod clasic. Există și un scenariu hibrid

Ministrul Educației, Monica Anisiei, a declarat marți la Digi24 că unul din scenariile luate în calcul pentru începerea anului școlar la toamnă este revenirea elevilor în clase în sistem normal. Ministrul afirma săptămânile trecutecă sunt puține șanse să inceapă normal școlile la toamnă.

„Azi am avut o intalnire cu reprezentantii sindicatelor elevilor, parintilor si studentilor. Pregatim acele scenarii pentru inceperea cursurilor. Deja in spatiul public au fost mentionate aceste scenarii.

Intr-adevar, avem in vedere sa reluam cursurile in mod clasic asa cum am facut pana acum, dar cu respectarea stricta a unor masuri stabilite de ministerul Educației.

Exista un alt scenariu, hibrid ii spunem noi, cand unii elevi vor fi in clasa si altii vor urmari cursurile de acasa.

In ultimul scenariu am prevazut scenariu sa invatam online, cursurile sa fie desfasurate de acasa, asta numai si numai daca situatia epidemiologica o va impune.

Nu stim cand anume putem sa ne pronuntam cu privire la aceste scenarii”, a declarat Monica Anisie.

În ceea ce priveşte tabletele pentru elevii din familii cu posibilităţi materiale reduse, Monica Anisie a precizat că acestea ar urma să ajungă în şcoli până pe 10 septembrie.

